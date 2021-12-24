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Borsaların Dogelon Mars (ELON) hamlesi yüzde 40’lık yükseliş getirdi

Dogecoin'den ilham alınarak çıkarılan bir fenomen token olan Dogelon Mars (ELON), Huobi ve Gemini borsalarından gelen açıklamalarla yüzde 40'a varan bir yükseliş yaşadı.

38 Dakika Önce
2021-12-24 15:10:18
Borsaların Dogelon Mars (ELON) hamlesi yüzde 40’lık yükseliş getirdi

1999 yılında Londra'da kurulan veri analizi şirketi GlobalData‘dan alınan verilere göre bu yıl kripto paraların sosyal medya etkileşimi 2020'ye göre %400 artış gösterdi.

GlobalData'nın sosyal medya (SMA) platformu, 2021'de Twitter kullanıcıları ve Redditör'ler arasında sosyal medyada en çok konuşulan kripto para biriminin “Bitcoin” olduğunu açıkladı.

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Bu yıl kripto paraların sosyal medya etkileşiminin 2020'ye göre %400 artış gösterdiğini belirten GlobalData Sosyal Medya Analisti Smitarani Tripathy yaptığı haberde: “Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında en etkili isimlerinden biri olduğunu gösterdi.” dedi.

Bu senenin en çok konuşulan kripto para birimi bitcoin, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bitcoin'in vadeli ETF'ini onaylamasının ardından 66.000 dolarının üzerinde işlem gördüğü sıralarda sosyal medyada en yüksek etkileşime ulaştı.

Elon Musk, yaptığı bir paylaşımda kripto madenciliğinin çevresel etkileri ile ilgili endişelendiğini belirterek Tesla arabalarını satın almak için artık Bitcoin kabul etmediğini açıkladığında da sosyal medyada bitcoin etkileşimleri artış göstermişti.

Merkeziyetsiz finans (DeFi), NFT ve metaverse gibi kripto para piyasasının her alanında olan Ethereum ise bu senenin en çok etkileşim alan 2. kripto parası oldu. Bitcoin yatay seyrederken Ethereum fiyatında artış yaşandığı için bu konuma ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu senenin en çok konuşulan 3.coin'i ise 2020'ye oranla %8000'den fazla artan Dogecoin oldu. Bu sırada olmasının en büyük etkisinin Elon Musk'ın paylaşımları ve RobinHood borsasında listelenmesi olduğu söyleniyor.

Sıralamanın geri kalanı ise; 4.ADA (Cardano), 5.XRP (Ripple) 6.Polkadot, 7.Tether (USDT), 8.BNB (Binance Coin), 9.Solana (SOL) ve 10.Shiba INU (SHIB) şeklindedir.

En çok etkileşime sahip 10 coin arasında en çok yükselen coin, %16000'den fazla artış göstererek Shiba oldu.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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