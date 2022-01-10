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TIMETURK / DİJİTAL PARA / BNB nedir? BNB nasıl çalışır?

BNB nedir? BNB nasıl çalışır?

Kripto paralar genel olarak Bitcoin olarak bilinse de Bitcoin dışındaki kripto paralara altcoin denmektedir. Farklı amaçlar için geliştirilen birçok altcoin bulunmaktadır. BNB’de bunlardan bir tanesidir. BNB hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler internette üzerinden araştırma yapmakta. Peki, BNB nedir ve neden kullanılır?

2 Saat Önce
2022-01-10 13:58:22
BNB nedir? BNB nasıl çalışır?

Binance Coin (BNB), Malta merkezli dev kripto para borsası Binance'ın kendi kripto para birimidir. CEO'su CZ olarak bilinen Changpeng Zhao olup, zaman içinde sadece borsa olarak bilinmekten kurtuldu. BNB'nin arkasında Binance para borsa olduğundan dolayı birçok yatırımcının dikkatini çekti. Bu sebeple BNB hakkında birçok konu yatırımcılar için merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

BNB nedir ve hangi alt yapıyı kullanmaktadır?

Binance Coin (BNB), Binance kripto para değişim borsasının çıkardığı bir kripto para birimidir. Binance Coin (BNB) ilk olarak 26 Haziran - 3 Temmuz 2017 yılında yapılan bir ICO (İlk Para Teklifi) ile piyasaya sürülmüştür. İlk çıkışta toplam 100.000.000 BNB piyasaya sürülmüştür. İlk teklif edildiğinde 1 BNB yaklaşık 0,11 ABD doları değerindeydi şu an reel para karşılığı değeri ise çok daha fazladır. Binance Coin (BNB) ERC-20 tabanlı bir kripto para birimi olarak çıkarılmıştır, fakat daha sonra Binance kendi zincirini kurmuş ve BEP2 tabanlı bir alt yapıya geçmiştir.

BNB nasıl çalışır?

Binance Coin (BNB) ile Binance borsasında kripto para birimleri arasında alış ve satış işlemleri yapılabilirsiniz. Binance'den gelen bilgiye göre BNB ile yaptığınız komisyon ödemeleri, Binance'in 5. yılına kadar indirimli olacak. Piyasada toplam 155,536,713 BNB bulunmaktadır. Binance borsası yıllık karının % 20'si ile Binance Coin (BNB) satın almaktadır ve aldığı BNB coinleri yakmaktadır. Bu işlem piyasada 100.000.000 BNB kalana devam edecektir. Bu işlem ile amaç Binance Coin (BNB) piyasasında enflasyonu engellemeyi amaçlamaktadır. Binance Coin (BNB) madenciliği yapılmayan bir kripto para türüdür. Tüm Binance Coin (BNB) miktarı Binance borsası tarafından ilk gün üretilmiş, yarısı halka satılmıştır.

BNB nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakiler bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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