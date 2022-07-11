Bloomberg anketi: Bitcoin 10 bin doların altına düşebilir

Ankete katılan Wall Street katılımcılarının yüzde 60'ı Bitcoin'in yüzde 50 daha değer kaybedeceği yönünde görüş bildirdi

Küresel düzeyde dizginlenemeyen enflasyon ve buna karşı para politikalarında yaşanan sıkılaşmanın ardından riskli varlıklarla birlikte düşüşe geçen kripto varlıkların, daha da düşeceği beklentisi yaygınlaşıyor.

Bloomberg'in son MLIV Pulse anketine göre, Wall Street katılımcılarının yüzde 60'ı Bitcoin'in mevcut değerinin yüzde 50'sini kaybederek 10 bin dolara gerilemesinin daha olası olduğunu belirtti.

Ankete göre, yüzde 40'lık kesim ise Bitcoin'in yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyor.

Ankette katılımcıların yüzde 28'i kripto varlıkların finansın geleceği olduğu yönünde güçlü bir güven duyarken, yüzde 20'si ise bu varlıkların değersiz olduğu görüşünde. .