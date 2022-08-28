BitTorrent Coin Nedir? BTT Coin Nereden Alınır? BitTorrent Kaç TL?

BitTorrent Coin Nedir? BTT coin Kaç TL? 2001'de kullanıma açılan BitTorent popüler bir kripto para birimidir. BTT coin arama motorunda en çok araştırılan konular arasında. Sizler için bu konu hakkında ayrıntılara yer vereceğiz. İşte ayrıntılar.

BitTorrent Coin Nedir?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformu olarak tanımlanır. BTT coin Temmuz 2001 senesinden beridir popüler bir şekilde kullanımı yapılmaktadır.

BTT coin Kaç TL?

BitTorrent bugünkü fiyatı ₺0.015752 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1,141,934 TRY olarak bilinmektedir.

BTT Coin Nereden Alınır?

BitTorrent (BTT) Nereden Alınır? BTT coin diğer bir adı ile BitTorent, büyük borsalarda kripto para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve hatta itibari para birimleri ile işlem görebilmektedir. Binance, Huobi Global ve OKEx işlem olanağı sunan borsalar arasında yer almakta.