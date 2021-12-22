BitMEX kendi kripto parasını çıkarıyor

Kripto para borsası Bitmex kendi kripto para birimini duyurdu. BMEX Token adındaki kripto para birimi borsa kullanıcılarına büyük avantaj sağlayacak.

2014 yılında kurulan popüler kaldıraçlı kripto para borsası BitMEX, kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. Medyaya yansıyan en son haberlere göre popüler kripto para borsalarından BitMEX, BMEX adlı kendi kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.

BMEX adlı kripto para birimiyle birlikte BitMEX sadece bir kripto para borsası olmaktan çıkacak.

BitMEX resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada popüler kaldıraçlı kripto para borsası BMEX adlı platform token'ı için hazırlık yaptığını duyurdu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından BMEX, 1 Şubat 2022'de airdrop'la kullanıcılarını ödüllendirilecek.

Know Your Customer (KYC) doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar, 5 BMEX ve 10 USDT'lik airdrop'la ödüllendirilecekler. Öte yandan kullanıcılar BitMEX üzerinden alım satım yaparken de BMEX token'la ödüllendirilecekler.

Öte yandan BMEX token'ın toplam arzı 450 milyon adetle sınırlı olacak. Tüm token'lar tek bir seferde üretilecek ve 5 yıllık süreçte piyasaya arz edilecek. BMEX token'ın litepaper'ı da Ocak 2022'de yayımlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.