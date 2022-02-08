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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi

Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde kripto paranın ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

48 Dakika Önce
2022-02-08 22:10:56
Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti.

Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti. Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti. AA .

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