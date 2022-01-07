Bitexen nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?
Kripto paralara genel olarak Bitcoin denilirse de aslında alt coin olarak isimlendirmektedirler. İster Bitcoin olsun ister alt coin, bunlara yatırım yapmak isteyen kişiler kripto para borsalarından işlem yapmak zorundadırlar. Türkiye’de yatırım yapılacak birçok kripto para borsası bulunmaktadır. Bitexen bunlardan bir tanesidir ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, Bitexen nasıl kayıt olunur ve nasıl kullanılır?
2022-01-07 14:52:25
BİTEXEN, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendisleri tarafından kripto para alım ve satım işlemleri için oluşturulan bir kripto para borsasıdır. Proje tamamıyla Türk Mühendisler tarafından oluşturulduğundan sitenin ara yüzü tamamen Türkçe olup, anlaşılması ve kullanılması sanıldığının aksine oldukça basittir. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler, Bitexen'e nasıl üye olacaklarını ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için araştırmak yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Bitexen nasıl kayıt olunur?
1-Bitexen resmi internet sitesine (bitexen.com) giriş yaptıktan sonra giriş bölümünden hesap oluştur sayfasına giriş yapınız.
2-Sayfaya giriş yaptıktan sonra ilk olarak kullanılacak e-posta adresi girmelisiniz. Bu e-posta adresi kullandığınız bir adres olmak zorunda çünkü adresinize doğrulama amaçlı mesaj gönderilecektir.
3- Ardından isim, soy isim, şifre giriniz ve şartları içeren bölümleri onaylayınız.
4-Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra e-posta adresine gelecek aktivasyon maili üzerinden üyeliğinizi onaylayınız.
5- Üyelik onaylama işlemleri sonrasında sistemde istenildiği zaman oturum açılabilir ve kişiler üyelikleri üzerinden işlem yapabilir.
Bitexen nasıl kullanılır?
Yapacağınız işlem para yatırmaksa, TL yatırabilmek için; Bitexen ana sayfasında sayfasında bulunan "Hesaplarım>Varlıklarım" bölümünden "TRY-Yatır" butonuna tıklamanız gerekiyor. "TRY-Yatır"a tıkladığınız zaman şirketimiz Ziraat Bankası, Fibabanka ve Golden Global Bank hesaplarına ait IBAN numarasını ve size özel "İşlem Açıklaması"nı görüntüleyeceksiniz. Ardından mobil bankacılık üzerinden gerekli alanları doldurarak para transferinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Yapacağınız işlem para çekmekse, TL çekebilmek için Bitexen ana sayfasında bulunan "Hesaplarım>Varlıklarım" ekranında "TRY-Çek" butonuna tıklayarak para çekme giriş ekranını açabilirsiniz.
Alım satım işlemleri için, uygulamaya veya site siteye giriş yaptıktan sonra alt sekmede bulunan al sat bölümüne tıklayınız oradan istediğiniz coini kolayca alıp satabilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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