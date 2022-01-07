Bitexen nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?

Kripto paralara genel olarak Bitcoin denilirse de aslında alt coin olarak isimlendirmektedirler. İster Bitcoin olsun ister alt coin, bunlara yatırım yapmak isteyen kişiler kripto para borsalarından işlem yapmak zorundadırlar. Türkiye’de yatırım yapılacak birçok kripto para borsası bulunmaktadır. Bitexen bunlardan bir tanesidir ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, Bitexen nasıl kayıt olunur ve nasıl kullanılır?