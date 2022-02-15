Bitexen’de 4 yeni kripto para

Bitexen, ‘ConstitutionDAO (PEOPLE)’, ‘GXChain (GXS)’, ‘Voxies (VOXEL)’ ve ‘Flux (FLUX)’ kripto paralarını ürün yelpazesine eklediğini duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklediğini duyurdu. Son güncellemeyle birlikte ‘ConstitutionDAO (PEOPLE)', ‘GXChain (GXS)', ‘Voxies (VOXEL)' ve ‘Flux (FLUX)' kripto paralarını platformuna katan Bitexen böylece, 187 kripto para ile hizmet sunmaya başladı.

Bitexen'in platformuna eklediği yeni kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

“ConstitutionDao, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın orijinal bir kopyasını satın almak için oluşturulmuş, merkeziyetsiz kuruluştur. Constitution DAO, kripto para birimleri aracılığıyla önemli kuruluş sembollerine sahip olmaya imkan veren, internet tabanlı bir halk hareketinin örneğidir. Proje, kısa sürede birçok yatırımcı tarafından desteklenmiş ve yaklaşık 40 milyon dolardan fazla fon toplamayı başarmıştır. Platformun yerel tokeni PEOPLE'dır.

“GXChain, güvenilir bir veri internet değeri oluşturmak üzere tasarlanmış, küresel veri ekonomisi için temel bir blokzincirdir. DPoS tabanlı Grafen temel mimarisinden yararlanan GXChain, uygulama geliştirme için uygun olan G-ID, GVM, BaaS ve Blockcity gibi işlevlere sahiptir. GXChain tabanlı DApp-Blockcity'nin iki milyondan fazla doğrulanmış kullanıcısı olduğu ve diğer DApp'ler ve stratejik ortaklar için veri sağladığı bildiriliyor. Ekosistemin yerel tokeni GXS'dir.

“Voxies (VOXEL), blokzincir üzerinde oynanan ücretsiz, 3D sıra tabanlı ve retro tarzla tasarlanmış bir taktik RPG oyunudur. Voxies'in ana oynanışı, geleneksel bir RPG ve taktik oyununa benzerdir ancak blokzinciri teknolojisi ile desteklenmektedir. Sahiplik, oyunun temel kavramlarının merkezinde yer alır. Takım tabanlı bir taktik oyun olarak, oyuncular oyundaki birden fazla karakteri kontrol edebilir ve her karakter, doğrudan NFT'lere ait olan veya oyun tarafından oynaması ücretsiz oyuncular için sağlanan Voxies ile temsil edilebilir. VOXEL oyuncuların silah, zırh ve diğer oyun içi öğeleri satın almalarını sağlayan Voxie Tactics'in yerel tokenidir.

“Flux projesi, Ethereum blokzincirinde faaliyet gösteren ölçeklenebilir, merkeziyetsiz bulut altyapısının yeni nesil projelerinden biridir. Flux ekosistemi, birlikte çalışabilir, merkezi olmayan, AWS benzeri bir geliştirme ortamı sunan, tamamen işlevsel bir merkezi olmayan bilgi işlem hizmetleri ve hizmet olarak blokzincir çözümleri sunmaktadır. Flux madenciliği, blokzincir teknolojisindeki fikir birliği algoritmasını çözmek için bir grafik işleme biriminden (GPU) gelen hesaplama gücünün kullanıldığı bir iş ispatı - Proof of Work (PoW) protokolü kullanılmaktadır.” (DHA) .