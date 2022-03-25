Bitcoin yükselmeye devam edecek mi?

Bitcoin (BTC), geçen haftaki konsolidasyonun ardından yukarı yönlü işlemlerine devam ediyor. 44 bin doların üzerine geri dönüyor. Bu fiyat gelişimi, azalan bir Bitcoin hakimiyetine yansıyan artan altcoin fiyatlarına paralel olarak gerçekleşmeye devam edebilir.

Bitcoin (BTC): Bitcoin tekrar 42 bin doların üzerine çıktı!

BTC coin fiyatı: 44.300 dolar (önceki hafta: 42,025 dolar)

Bitcoin hedefi kaç dolar? (Dirençler)42.001 $, 42.625 $, 43.449 $, 44.499 $, 45.596 $, 46.735 $, 47.470 $, 48,529 $, 48.993 $, 50.790 $/51,307 $, 52.125 $, 53.005 $, 17.95 $, 5.7.691, $6159.7716,7.691, $6591.716,7,691,659,716 $

Destekler: 41.445 $, 40.653 $, 39.300 $, 38.289 $, 37.519 $, 36.312 $, 34.647 $, 32.930 $, 30.000 $, 28.810, 26.170 $

Bitcoin (BTC), haftanın başından beri 37.519 ile 42.001 dolar arasındaki işlem aralığından çıkmaya çalışıyordu. Bu önemli grafik işaretinin üzerinde sürekli bir istikrar varsa, boğaların şimdilik dümeni tekrar devralması muhtemeldir. Bu tez, aynı zamanda birkaç yükseliş zinciri verisi tarafından da desteklenmektedir. Bitcoin bugün günlük kapanış fiyatında 45 bin doların üzerine sıçrarsa, daha sonra bölgeyi 45.596 dolar bölgesine taşıyabilir. Öte yandan, grafik resmi ancak fiyat 39.300 doların altına düşerse bulanıklaşacaktır. Bitcoin daha yüksek günlük düşükler üretmeye devam ettiği sürece, faydalar alım tarafında demek yanlış olmaz. Nasdaq teknoloji borsasındaki mevcut toparlanma, kripto piyasasındaki fiyatlar üzerinde de olumlu bir etkiye sahip ve gelecekte onu daha da körükleyebilir.

Bitcoin hedef fiyatı kaç dolar? (Boğa senaryosu)

Son birkaç haftanın kısa vadeli yükseliş eğilimi hala bozulmamış. EMA20'den 40.400 dolardan başlayarak, kilit kripto para birimi son iki işlem gününde yukarı yönlü bir spiral çizdi ve şu anda yine 44 bin doların üzerinde işleme konu olmaya devam ediyor. Boğalar da 42.625 dolardaki direncini kalıcı olarak tutabilirse, 45.300 dolar seviyesindeki haftalık en yüksek seviyesi yatırımcıların odağına girecek. Yatay dirence ek olarak, EMA200'de bu alanda bulunabilir.

Bitcoin ayrıca önemli bir ara düzeltme olmaksızın bu çapraz direnci yeniden ele geçirirse önümüzdeki işlem haftaları için 45.596 USD ile 47.095 USD arasında bir ön karar beklenebilir. 47.095 doların üzerindeki istikrar, BTC'ye daha fazla destek vermeye devam edecektir. Ardından, 48.529 USD ve çevresindeki bölge, bir hedef işareti olarak yatırımcıların odağına giriyor. Bitcoin burada da tekrar aşağı yönelmezse, ancak 45.596 USD'nin üzerinde ısırırsa, orta vadede 50 bin dolardan daha yüksek fiyatlar beklenebilir. Sadece 50.790 USD ile 52.124 USD arasındaki direnç alanının ilk denemede kırılması zor olabilir.

Kripto Para Analisti/Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .