Bitcoin yatırımcıları dikkat! Bitcoin hedef fiyatı belli oldu

Bitcoin'in (BTC) son birkaç haftadaki belirsiz fiyat hareketi, fiyat düşüşüyle son buldu... ​​BTC son birkaç ayın en düşük seviyesi olan 18,531 dolara kadar geriledi. Böylece ayılar mücadeleyi yine kazandı. Peki Bitcoin hedef fiyatı hangi seviyelerde?

Bitcoin, Salı öğleden sonra yeni enflasyon verileri ile birlikte boğaların 24.000 doların üzerine çıkma umutlarını kesmeden önce ilgili fiyat hedefini 22.834 dolardan vurdu. ABD tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) beklenmeyen bir artışın açıklanmasının ardından dünkü satışlar ABD borsalarında gerçek bir satış dalgasına neden olmadı. Sonuç olarak, piyasa katılımcıları şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 21 Eylül Çarşamba günü 50 baz puan yerine 75 baz puan artırmasını bekliyor. Hatta bazı analistler 100 baz puanlık bir faiz artışını beklediklerini dile getiriyorlar. Sadece ABD hisseleri satılmakla kalmadı, aynı zamanda Bitcoin'in işlem günü de yüzde 10'luk bir fiyat düşüşüyle ​​20.180 dolarda sona erdi. BTC fiyatı en azından dün psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı.

Bitcoin fiyatı yeniden yükselecek mi?

Bitcoin fiyatında yaşanan teknik düzeltmelere rağmen boğalar teknik destek bölgelerinde savaşı sürdürmeye devam ediyor. Peki Bitcoin'de teknik destek ve direnç bölgesi kaç dolar?

BTC fiyatı: 20.175 dolar



Kısa vade dirençler: 20.478 - 20.779 - 21.080 - 21.691 - 22.130 - 22.435 - 23.214 - 24.814



Kısa vadeli destekler: 19.881 - 19.513 - 18.985 - 18.534 - 17.909 - 17.651 - 16.180 - 14.892





Bitcoin global piyasalardaki düşüşü takip ediyor

* Mart 2020'den bu yana en güçlü satış olan Nasdaq100 teknoloji endeksindeki neredeyse yüzde altı fiyat düzeltmesi yaşadı. Apple ve Amazon.com gibi teknoloji hisseleri bile yüzde yedi puana kadar düzeltme yaptı ve işlem gününü günün en düşük seviyesinde bitirdi.



* En büyük hisse senedi endeksi S&P500'de yer alan 500 hisseden 495'inin günü kırmızı ile tamamlaması, yatırımcıların pes ettiğini gösteriyor.



* Özellikle ABD doları endeksi DXY'nin güçlü geri dönüşü, tüm hisse senedi sektörleri ve kripto piyasası üzerinde olumsuz etki yarattı.



* Şu an için, birçok göstergenin önerdiği gibi, bir dip oluşumundan ümit kesilmiş gibi görünüyor.



* Bitcoin bu çarşamba nispeten iyi kalabilse de, şu ana kadar istikrardan söz edilemez.



* Yatırımcılar şimdiden 16 Eylül Cuma günü euro bölgesi için yeni enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyorlar. Avrupa'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki ay olduğu gibi yine analistlerin yüzde 9,1 puanlık beklentilerinin üzerinde olursa, öncelikle kripto sektörü gibi büyüme alanları için yenilenen ters rüzgarlar beklenebilir.



* Bitcoin'in önceki hafta aşağı yönlü hatalı bir kırılmanın ardından şimdiki işlem haftasında yukarı yönlü hatalı bir kırılma gerçekleştirmesi, yatırımcıların kararsızlığını gösteriyor.



* Kısa vadede Bitcoin, 19,513 dolar ile 20.779 dolar arasındaki eski işlem aralığına geri döndü.



* Dünkü satışla birlikte Bitcoin, son birkaç aydaki birkaç sıçramadan sonra geçen hafta yeniden kazandığı EMA50'nin altına geri döndü.



* Boğaların yükseliş için yeni denemesi bir kez daha başarısız olursa ve Bitcoin tekrar 19,884 dolar altında 19,513 dolara kadar geri çekilebilir, boğalar önceki haftanın en düşük seviyesi olan 18.534'e geri dönüşü önlemek için orada olmalı.

Öte yandan, grafik görüntüsü yalnızca 20.779 doların üzerinde sabitlendiğinde kayda değer bir fayda sağlayabiliyor.





Kripto Para Analisti/Cem Arslan