DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bozdağ: İnsanların güvenerek kapısına gideceği kişiler savcılarımız, hakimlerimiz olmalı
Konutta yüksek fiyatlanma krizinin reçetesi
RTÜK'ten ayçiçek yağı hamlesi
TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası şartları
Ukrayna'ya rekor seviyede kripto para bağışı
Ünlü Ukraynalı aktör, Rus ordusu ile girdiği çatışmada öldü
8 Mart'ta otobüs, metrobüs, metro sadece kadınlara mı ücretsiz? İETT İstanbulkart Mobil uygulama ücretsiz nasıl kullanılır? QR kod ile İETT'ye nasıl binilir?
Bakan Nebati'den son dakika ayçiçek yağı açıklaması!
Ayçiçek yağı fiyatları | Marketlerde ayçiçek yağı ne kadar?
Rusya saldırıyı durdurmak için Ukrayna’dan ne istiyor?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Ukrayna bu şartları yerine getirirse Rusya'nın askeri harekatı anında duracak
AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor!
Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?
Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov ve Kuleba Türkiye’ye geliyor

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş

Geçtiğimiz hafta 40 bin dolar kritik destek seviyesini aşağı yönlü kıran Bitcoin’de bugün risk iştahının azalmasıyla birlikte düşüş sürüyor. 37 bin 578 dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin şu dakikalarda 38 bin 225 dolardan işlem görüyor.

3 Saat Önce
2022-03-07 13:12:58
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kripto paraları da vurdu. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 40 bin dolar kritik destek seviyesini aşağı yönlü kıran Bitcoin'de bugün risk iştahının azalmasıyla birlikte düşüş sürüyor. 37 bin 578 dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin saat 13:14 itibariyle 38 bin 225 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ile Ukrayna savaşı yatırımcı davranışları üzerinde büyük rol oynuyor. Kıtlık, savaş, pandemi ve enflasyonist ortamlarda emtia fiyatlarının tırmanışa geçtiği görülüyor. Hisse senetleri ve kripto para gibi riskli varlıklarda ise baskı artıyor.

ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya petrol ambargosu koyacağına yönelik gelişmeler brent petrol fiyatını 130 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Rusya dünyadaki petrol arzının yüzde 10'unu karşılarken, bu durum küresel piyasalarda endişelere yol açtı.

Rusya'ya yönelik ambargo haberleriyle birlikte ABD borsalarında satışlar derinleşti. S&P 500 endeksi yüzde 0.79 oranında düşüşle 4 bin 328 puan, Nasdaq endeksi yüzde 1.66 oranında azalışla 13 bin 313 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0.53 oranında kayıpla 33 bin 614 puan seviyesine indi.

Özellikle son dönemde ABD borsaları ile kripto para birimleri arasında pozitif yönlü bir korelasyon görülüyor. Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki doğru orantı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Son günlerde Rusya'ya yönelik yaptırımların şiddetlenmesi hisse piyasaları ve kripto para birimlerindeki düşüşü tetikliyor.

BITCOIN YÜZDE 5'TEN FAZLA DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle birlikte son iki işlem gününde Bitcoin yüzde 5'ten fazla geri çekildi. Bitcoin geçtiğimiz hafta cuma günü büyük bir kayıp yaşayarak bir gün içerisinde yüzde 7.79 oranında düşmüştü.

Mart ayında kripto para birimlerinde bir yükseliş beklentisi hakimken, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 2 bin 506 dolara kadar düştü. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 533 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve Ethereum'da görülen satışlar piyasanın geneline yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 1.64 trilyon dolar seviyesine kadar geri çekildi.

COINBASE BİR KÜRESEL YAPTIRIM
PROGRAMI UYGULAYACAK

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından olan ABD merkezli Coinbase çok katmalı ve küresel bir yaptırım programı uygulayacağını açıkladı.

Coinbase yaptığı açıklamada "Eğer bir müşteri yaptırım uygulanan ülkede yaşıyorsa veya müşterinin yaptırım uygulanan bireylerden biri olduğu tespit edilir ise bizim platformumuzda hesap açamayacak" dedi.

Coinbase yasa dışı aktiviteler içinde olduğuna inandıkları Rus bireyler veya işletmeler ile ilişkili 25 bin adresi blokladığını da duyurdu.

Kaynak: milliyet.com.tr .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş