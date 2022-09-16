Bitcoin neden düşüyor? İşte yanıtı...

Merge'nin başarısı ile birlikte Ethereum'un yüzde 99,9 daha az enerji tükettiği söyleniyor. Bu arada Bitcoin, Proof of Work nedeniyle giderek daha fazla eleştirinin odağı haline geliyor.

Ethereum birleştirme dün başarılı oldu. Enerji yoğun İş Kanıtı'ndan (PoW) Hisse Kanıtı (POS) konsensüs mekanizmasına geçişin, güç tüketimini yüzde 99,9 oranında azalttığı söyleniyor. Bitcoin ise bu durumundan sonra giderek daha fazla baskı altında.

Bitcoin'e yapılan en büyük eleştiri: Güç tüketimi çok yüksek, CO₂ emisyonları çevreye çok zararlı ve PoW teknolojisi çok eski.

Ethereum Bitcoin'i geçecek mi?

Bitcoin kullanıcıları son zamanlarda çok fazla çatık ve saldırgan yorumlara katlanmak zorunda kaldı. Bu arada, PoW ve PoS konusunda çok sayıda çalışma, makale ve tartışma yaşandı. Yetkililer, hükümetler ve çevre örgütleri de artık önemli bir rol oynuyor. Greenpeace ABD, Mart ayında İklimi Değil, Kodu Değiştir kampanyasını başlattı. Bu bağlamda Proof of Stake'e geçilmesi önerildi. Görünüşe göre AB Parlamentosu'ndaki politikacılar bunu örnek aldılar. MiCA prosedürü sırasında, bir konsensüs değişikliği de tartışma konusu oldu.

ECB ve Beyaz Saray'ın enerji endişeleri var

Avrupa Merkez Bankası'ndaki (ECB) bilim adamları, yaz aylarında her biri iki Bitcoin raporu yayınladı. İlk rapor, “Her yıl İspanya, Hollanda veya Avusturya gibi bireysel ülkelerle benzer miktarda enerji tükettiği tahmin edilen bazı kripto varlıklarının” muazzam enerji tüketimi ile ilgileniyor.

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde kripto endüstrisinin iklim etkisine ilişkin bir raporda endüstrinin enerji tüketiminde ciddi bir azalma çağrısında bulundu. Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim hedefleri birinci önceliktir: Sera gazı emisyonları 2030 yılına kadar yüzde 50'den fazla azaltılacaktır. Bu amaçla, “Devletler, belediyeler ve kripto endüstrisi, çevre dostu kripto teknolojilerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında birlikte yer almalıdır”. Hedefler kaçırılırsa, iş kanıtı yasağı tehdit edilir.