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Bitcoin neden değer kaybediyor? Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto paradır. Piyasaya sürüldüğünden beridir genellikle yükselen Bitcoin son günlerde düşmeye başladı. Peki, Bitcoin neden düştü? Bitcoin neden etkilendi?

21 Dakika Önce
2022-01-25 12:16:29
Bitcoin neden değer kaybediyor? Bitcoin neden düşüyor?

Kripto paralar altın ve dolardan sonra çoğu insanın yatırım aracı oldu. Özellikle Bitcoin en çok yatırım yapılan kripto para oldu. Ancak Bitcoin'in son birkaç gündür büyük düşüş yaşaması yatırım yapan kişileri tedirgin etti. Bitcoin'in neden bu kadar düştüğünü merak eden kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Bitcoin'in bu kadar düşmesinin nedeni ne?

Ayı sezonunun etkisinde olan kripto paralar 2022 yılında kötü bir başlangıç yaptı. Bitcoin'daki sert düşüşle birlikte kripto para birimlerinin tamamı kırmızıya büründü. 2 trilyon doların üzerinde seyreden kripto paraların toplam sermaye değeri bu gelişmeyle birlikte 1.78 trilyon dolara kadar düştü. ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması iki ülke arasındaki iplerin gerilmesine yol açarken, İngiltere ile ABD'nin Ukrayna'yı desteklemesiyle birlikte jeopolitik riskler arttı. Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir işgal girişimi beklentileri kuvvetlenirken bu durumun kripto para birimlerindeki düşüşü tetiklemiş olabileceği belirtiliyor. ABD'nin, Rus işgali sırasında sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için yaptırımlar yapılacağı tahmin ediliyor. Bu yaptırımlar sebebiyle küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor. Bazı yatırımcılar 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi kripto paralardaki düşüşü bir alım fırsatı olarak görürken, bazılarına göre ise piyasada geri çekilme devam edecek.

Not: Yukarıdakiler bilgi amaçlı olup yatırım tavsiye değildir. .

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