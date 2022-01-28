Bitcoin neden 40.000 doların altına düştü? İşte sebepleri

En büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatını 40.000 dolarlık güçlü destek seviyesinin altına düşüren sebepler mercek altında. Uzmanlarsa, Bitcoin fiyatında yaşanan ani düşüşün sebebi olarak şu üç faktörü öne çıkarıyor: Fed’in faiz hamlesi, piyasadaki korku ve düzenleyicilerin kararları.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) fiyatında uzun süredir güven unsuru olan 40.000 dolar desteği aşağı yönde kırıldı ve bu durum kripto para piyasasının geneline yansıdı.

Cointelegraph Piyasalar ve TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi, bu haber yayına hazırlanırken saat 12:00 itibariyle 36.635 doların altına seyrediyordu.

BTC/USDT paritesine ait 30 dakikalık grafik. Kaynak: TradingView

Dün haberi yapıldığı üzere, Bitcoin fiyat grafiğinde üçgen modeli gözlenmiş, dar bir aralığa sıkışan fiyatın yukarı ya da aşağı yönde kırılarak keskin hareket yapacağının ilk sinyali gelmişti.

21 Ocak itibarıyla BTC/USD paritesi, son 24 saatlik zaman dilimi içinde maksimum yüzde 13,32 oranında gerileyerek 43.505 dolardan 37.710 dolara kadar düştü.

Uzmanlarsa, Bitcoin fiyatında yaşanan ani düşüşün sebebi olarak şu üç faktörü öne çıkarıyor: Fed'in faiz hamlesi, piyasadaki korku ve düzenleyicilerin kararları.

Fed'in faiz artırma haberleri kripto piyasasını sarstı

Daha önce haberi yapıldığı üzere ABD merkez bankası Fed, enflasyonu dizginlemeye ve varlık alımlarını önemli ölçüde düşürmeye kararlı davranıyor. Bu durum, kısa vadede riskli varlıklara olan ilginin azalmasına neden oluyor.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Cemal Arslan, “Bitcoin fiyat grafiğinde ortaya çıkan ölüm kesişimi (Death Cross) modelinin ardından BTC fiyatında gerilemenin devam ettiğini” söyledi.

“FED toplantısına kadar düşüşlerin devam etme olasılığı ağır basıyor. 32.000 ve 36.700 dolar destekleri şimdilik korunuyor. 39.650 dolar destekti, şimdi ilk direnç oldu.”

ABD hükümetinin ülkedeki enflasyonu kontrol etmek için faiz oranını birden fazla artırmayı planladığı ortaya çıkınca, kripto para birimleri ve bazı hisse senetleri düşüş sürecine girdi.

Kripto para piyasası korku içinde

Bitcoin piyasasının genel duydu durumunu ölçen Kripto Korku ve Hırs Endeksi 21 Ocak itibarıyla 19 ile “aşırı korku” seviyesine işaret ediyor.

Satış baskısının artmasıyla piyasada korku düzeyinin artışına işaret eden endeks hakkında yorumda bulunan, Twitter üzerinde 170 binden fazla takipçisi olan Crypto Tony, “Bitcoin fiyatında aşırı korkunun ardından aşırı hırs gelir” ifadesini kullandı.

Fiyatın düşmesine ve piyasadaki korku seviyesinin artmasına rağmen Bitcoin ağının temellerinin güçlü kalması bir avantaj. Haberi yaptığı üzere, BTC madencilik zorluğu rekor seviyeye çıktı.

Sıkı düzenlemeler yatırımcıların şevkini kırdı

Cointelegraph tarafından haberi yapıldığı üzere Rusya Merkez Bankası, perşembe günü yayımlanan raporda yerel kripto para ticareti ve madenciliği konusunda kapsamlı bir yasak çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Kripto paraların yarattığı finansal istikrar riskleri, Rusya'nın da dahil olduğu gelişen piyasalar için çok yüksek” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2013'ten beri dijital varlık piyasaları katılımcılarına toplamda yaklaşık 2,35 milyar dolar ceza verdi.

Kaynak: tr.cointelegraph.com .