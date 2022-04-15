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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin kritik bir döneme giriyor

Bitcoin kritik bir döneme giriyor

Son bir hafta içerisinde yaklaşık olarak yüzde 10 değer kaybeden Bitcoin (BTC), altcoin'ler ile birlikte kritik bir döneme giriyor.

2 Saat Önce
2022-04-15 08:56:30
Bitcoin kritik bir döneme giriyor

Kripto para piyasası son dönemde oldukça kritik bir dönemde geçiyor. Özellikle son dönemde düşüş trendine giren kripto para piyasası, son 1 hafta içerisinde yaklaşık olarak yüzde 8 değer kaybederek 1.82 trilyon dolara kadar geriledi. Bununla birlikte Bitcoin'deki (BTC) düşüş altcoin'leri de oldukça etkiledi. Öyle ki WAVES 1 hafta içerisinde yüzde 30 değer kaybederken, Bitcoin (BTC) yüzde 10 düşüş yaşadı.

Bitcoin'deki (BTC) Düşüş Oldukça Kritik

Makro perspektiften bakıldığında, Bitcoin'in Mart ayındaki fiyat artışının ardındaki nedenlerden biri Rusya – Ukrayna savaşı ve savaşın para ikamesi etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde birçok kişi, ABD ve AB'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ciddi değer kaybı yaşayan Rus rublesini Bitcoin'e çevirmişti.

Ancak durum göründüğü kadar basit değil. ABD ve AB'nin Nisan ayından bu yana kripto alanında Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırması, Rusya'da hem bireyleri hem de şirketleri etkileyen hamleler ve küresel finans piyasası yeni bir döneme girdi. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kademeli olarak toparlandı ve para politikasındaki değişim kaçınılmaz hale geldi.

Konuyla alakalı konuşan Huobi Research Baş Araştırmacısı William Lee ise “Piyasa kritik bir kavşakta ve bu Bitcoin'in (BTC) gelecekteki fiyat yönünü belirleyecek” dedi.

Teknik analiz açısından bakıldığında ise BTC'nin 2020'nin ikinci yarısında üçüncü boğa piyasası koşusuna başlamasından bu yana iki zirve yaşadığı ve şu anda Üçlü Zirve düzenine uygun olarak üçüncü bir zirveye dönüşecek şekilde konumlandığı görülebilir.

Kaynak: chip.com.tr .

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