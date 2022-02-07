Bitcoin kritik barajı geçti! 43 bin dolara doğru gidiyor

Lider kripto para birimi Bitcoin son iki günde yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak, 40 bin dolar barajını yeniden aştı ve 43 bin dolara doğru gidiyor. Rusya-Ukrayna gerilimi ise 'güvenli liman' altın fiyatlarını yükseltti.

Bir süredir 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamayan ve geçtiğimiz kasım ayında gördüğü zirveden itibaren düşüş trendi devam eden lider kripto para birimi Bitcoin, haftasonu 40 bin dolar seviyesini kırarak 41 bin doların üzerine ulaştı.

Son iki günde yaklaşık yüzde 15 değer kazanan Bitcoin, güne 42 bin 863 dolardan başladı. Bitcoin Türkiye saati 08:32 itibariyle ise 42.788 dolardan işlem görüyordu.

Kasım ayında 69 bin dolarla zirveyi gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçerek, 30 bin dolar seviyesine kadar inmişti. Peki Bitcoin neden yükseldi?

Bitcoin'deki yükselişte, cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri önemli rol oynadı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin kişi yükseldi. Piyasa beklentisi ise tarım dışı istihdamın 150 bin kişi artacağı yönündeydi. Piyasaların odağındaki bu veriyle birlikte Bitcoin 40 bin doları aştı.

New York borsasında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Analitik firması IntoTheBlock tarafından paylaşılan bir rapora göre Bitcoin ile Nasdaq endeksi arasındaki korelasyon Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kripto para analitik platformu Santiment de Bitcoin ise gerçekleşen yükselişin geleneksel piyasalardan kaynaklandığı tespitini yaptı. Bitcoin'in 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla yatırımcılar arasında pozitif duyarlılık oranı, negatif duyarlılık oranına karşı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci büyük kripto para birimi konmundaki Ethereum da yükseliş eğiliminde. Ethereum güne 3 bin 85 dolardan başladı. Ethereum Türkiye saati 08:32 itibariyle ise 3 bin 96 dolardan işlem görüyordu.

Altın fiyatlarıysa jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişe geçti. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin devam etmesinden destek bulan altının ons fiyatı yeniden 1800 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Altının ons fiyatı 1810 doları bulurken, iç piyasada gram altın 789 liradan, çeyrek altın 1294 liradan satılıyor.

Döviz kurları da haftaya yukarı yönlü başladı. Sabah erken işlemlerde dolar 13,56 liradan, euro 15,53 liradan, sterlin ise 18,37 liradan işlem görüyor. .