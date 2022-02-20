Bitcoin’in kaderi iki faktöre bağlı

Bitcoin bugün 40 bin doların altına gerilerken, analistler kripto paraların kaderinin Ukrayna'daki gerilim ve Fed faiz politikasına bağlı olduğunu vurguluyor.

Ukrayna'da artan gerilim ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) hızlı sıkılaşma beklentisi, hisse senedi piyasaları ile birlikte kripto paralar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

40 bin doların altına gerileyen Bitcoin'de 39 bin 724 dolar seviyesi görülürken, kripto para piyasasının bir numarasında 2022 yılının geride kalan bölümünde değer kaybı yüzde 12'yi aştı.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre Ukrayna kaynaklı jeopolitik endişelere ve Fed'den faiz artışı beklentilerine işaret eden Oanda analisti Edward Moya, “Wall Street tam riskten kaçış moduna geçti ve Bitcoin bunun bedelini ödüyor” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda kısa vadede kripto paralarda yüzde 10 ile yüzde 15 arasında ek değer kaybı olabileceğini belirten Moya, Fed'in sıkılaşma adımlarıyla uzun vadeli ekonomik büyüme beklentilerinin düşmesi durumda kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımlarını azaltabileceğine işaret etti.

ENERJİ VE ENFLASYON RİSKİ

Dijital varlık piyasasında aracı kurum olarak hizmet veren GlobalBlock analisti Marcus Sotiriou da, Ukrayna'daki gerilimin artması ve ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara başvurmasının enerji fiyatlarını, dolasıyla da ABD enflasyonunu daha da artırabileceğine dikkat çekerek, “Yüksek enflasyon, Fed'in faiz artırmasının nedeni ve ABD'yi resesyona sürükleme potansiyeli taşıyor. Bu durum, kripto para piyasası için de tehdit oluşturuyor” dedi.

BitBank analisti Yuya Hasegawa da ABD'deki enflasyon rakamları ile Ukrayna'daki gerilimin kripto paralar için belirleyici olacağını vurguladı.

Solrise Group strateji şefi Joseph Edwards de Bitcoin'de 33 bin dolar seviyesinin altının görülebileceğini öne sürdü. .