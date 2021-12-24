Bitcoin iki haftanın zirvesinde

Bitcoin, 200 günlük hareketli ortalamasından destek bularak bugün yeniden 50 bin doların üzerine tırmanırken Ether 4 bin 100 dolara yakın bir seyir izliyor.

Bitcoin, finansal piyasaların genelindeki olumlu havayla beraber 51 bin doların üzerine tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Son iki günde yüzde 4'e yakın yükseliş kaydeden kripto para cuma (bugün) günü 51 bin 524 dolara kadar ulaşırken, en büyük ikinci kripto para olan Ether 4 bin 100 dolara yaklaştı.

Baird Yatırım Stratejisti Ross Mayfield, Bitcoin'i beta riski yüksek bir varlık olarak gördüğünü belirterek “Risk iştahı yükseldiğinde Bitcoin aşırı yükseliyor, risk iştahı düştüğünde ise aşırı düşüyor. Tamamen böyle bir korelasyon yok ama Bitcoin'in oynaklığa karşı hedge olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Bitcoin yatırımcıları 51 bin dolarlık dirençten sonra 53 bin ve 55 bin dolar seviyesine odaklandı. Asya'daki kripto para ilişkili hisselerde piyasalardaki yükselişten destek buldu.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.