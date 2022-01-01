Bitcoin'i 2022'de ne bekliyor?

2021'de rekor seviyelere ulaşan kripto para birimi Bitcoin'in 2022'de hangi seviyelerde olacağı merak ediliyor.

Aralık 2020 ile Nisan arasında değeri üç katından fazla artarak 60 bin dolara ulaşan Bitcoin'in, yeni yıla girerken fiyatı 50 bin doların altına indi.

euronews'te yer alan habere göre, kripto para yatırım fonu ARK36'nın yönetici direktörü Loukas Lagoudis, "Aşağı yönde daha fazla baskıya neden olabilecek dalgalı ve yönsüz fiyat hareketi, dijital varlık piyasasına çok fazla belirsizlik getirdi" dedi.

Lagoudis, dijital varlıkların kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesi ve bu paranın eski finansal sistemlere daha fazla entegrasyonunun, 2022 boyunca kripto alanının büyümesinin ana itici güçleri olacağını kaydetti.

NASIL ZİRVE YAPTI?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsasında teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde nisan ayında işlem görmeye başladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın şubat ayında 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurması, Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından 2021'in başında dijital para birimlerinin değerinde hızlı bir yükseliş kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine Bitcoin fiyatı ekim ayında 66 bin dolarla zirve yaptı.

Musk'ın kripto para birimleri hakkında "tartışmalı" tweet'lerle piyasanın yükselmesine ve düşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.