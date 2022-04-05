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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin Günlük Görünüm: Kripto paralar boğa sezonuna girdi mi?

Bitcoin Günlük Görünüm: Kripto paralar boğa sezonuna girdi mi?

Kısa vadede, Bitcoin (BTC) biraz nefes nefese kalmış gibi görünüyor ve bu ayın başındaki önemli fiyat artışından sonra sürpriz olmamalı.

1 Saat Önce
2022-04-05 23:07:16
Bitcoin Günlük Görünüm: Kripto paralar boğa sezonuna girdi mi?

Bitcoin (BTC): Büyük bir fiyat artışının ardından Bitcoin kısa vadede yatay bir seyir izliyor

 

BTC fiyatı kaç dolar?: 46.012 dolar

Bitcoin hedef fiyatı kaç dolar? (Dirençler): 46.711 dolar, 47.384 dolar, 48.242 dolar, 49.532 dolar /49.780 dolar.

Bitcoin'de destek fiyatları: 46.521 dolar, 46.246 dolar, 45.772 dolar, 45.186 dolar, 44.444 dolar.

BTC Grafik

 

Bitcoin yorum ve geleceği

  • Bitcoin, 1 Nisan 2022'de bitcoin vadeli işlem CME tablosundaki fiyat farkını 44.780 dolardan kapattıktan sonra, boğalar piyasaya zamanında geri döndü.
  • Saatlik grafikte ilgili işlem aralığı 44.238 dolar ile 48.242 dolar arasında görülebilir.
  • 5 Nisan Salı günü bu analizi yazarken, Bitcoin yakın vadede yatay destek çizgisinin (46 bin dolar) yakınında sınırlı görünüyor.
  • Klasik finans piyasasındaki mevcut kâr alma durumu da fiyat gelişimi üzerinde ağırlık oluşturuyor.
  • Bu nedenle BTC fiyatı şu an için alt ve üst Bollinger bandı arasında sıkışmış durumda.

 

Bitcoin yükselecek mi? (Yükseliş senaryosu)

  • İşlemlerin son saatinde, Bitcoin biraz geri viteste ve EMA50'nin 46.386 dolardan altına düşüyor.
  • Bitcoin fiyatlarının yükselmesi durumunda yapılacak ilk şey, kırmızı düşüş trend çizgisinden çapraz direncin ve saat başına 46.711 doların kapanış fiyatında 61 Fibonacci düzelmesinin üstesinden gelmek.
  • Bu, bölgeyi ilk hedef alan olarak 47.384 dolarda direnç bölgesinde dünün en yüksek seviyesi civarına koyuyor. Burada, üst Bollinger Bandı ilk temasta direnç görevi görmektedir.
  • Turuncu direnç alanının üzerindeki bir kırılma, son ayın en yüksek seviyesini 48.242 dolardan maksimum günlük hedef olarak etkinleştirir.
  • Beklentilerin aksine, önümüzdeki birkaç saat içinde kırmızı direnç bölgesinin üzerinde dinamik bir kırılma olursa, 138 Fibonacci uzantısı etrafındaki alan 49.780 dolar seviyesinde görünebilir.

 

Bitcoin düşmeye devam edecek mi? (Düşüş senaryosu)

  • Süper trendden çapraz desteğe kısa vadeli bir geri dönüş ve 46.240 dolarda 50 Fibonacci düzeltmesi, bir alıcı açısından sorunsuz.
  • 46.054 USD'deki EMA200 bunun biraz altında işlem görüyor.
  • Aşağı yönde bugünün maksimum fiyat hedefi, dünün günlük en düşük seviyesi olan 45.180 dolar civarında bulunuyor. 23 Fibonacci düzeltmesi de burada çalışır.
  • Bu desteğin altında bir fiyat düşüşü olası görülmemektedir.
  • Halihazırda 45,772 dolar seviyesindeki 38 Fibonacci düzeltmesinde, alıcı tarafında artan direnç beklenebilir.
  • Bu destek alanının altında yalnızca saatlik bir kapanış, kısa vadede muhtemelen 44.235 dolar aylık en düşük seviye yönünde daha fazla fiyat düşüşüne neden olabilir.
  • MACD göstergesindeki taze satış sinyali ve düşen RSI bu senaryoyu destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu sayfada sunulan fiyat tahminleri al sat tavsiyesi değildir, sadece analist tarafından yapılan bir değerlendirmedir.

 

Kripto Para Analisti/ Cem Arslan

 

 

 

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