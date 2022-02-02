Bitcoin fiyatındaki yükseliş profesyonel yatırımcılara güven vermiyor

Lider kripto para Bitcoin'in (BTC) yakında 40.000 doları desteğe çevirmesi bekleniyor ancak türev verileri farklı bir sonuca işaret ediyor. Şu anda vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, profesyonel Bitcoin yatırımcılarında güven eksikliği olduğunu gösteriyor.

Bitcoin günlük fiyat grafiği istikrarlı bir toparlanma modeli oluşturuyor gibi görünüyor. Yine de türev piyasalarından gelen bazı göstergeler endişe meydana getiriyor. Şu anda vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, profesyonel Bitcoin yatırımcılarında güven eksikliği olduğunu gösteriyor, ancak verilerde olumlu bir dönüş var..

Coinbase borsasında dolar karşısında Bitcoin fiyatı. Kaynak: TradingView

40.000 dolara doğru hareketin rahatsız edici bir şekilde tahmin edilebilir olması, kripto para trader'larına göre "manipülasyon" şeklinde yorumlanıyor. Bitcoin, şu an Türkiye saati 12:15 itibariyle 38.287 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in fiyat toparlanmasının arkasındaki mantık ne olursa olsun yatırımcılar; balina, piyasa yapıcılar ve arbitraj masalarının nasıl konumlandığını anlamak için türev piyasalarını analiz etmek durumunda.

Bireysel yatırımcıların favori enstrümanı olan sürekli sözleşme (ters takaslar) iken, profesyonel yatırımcılar genellikle sabit takvimli vadeli işlemleri ve opsiyonları tercih eder. Bu türev ürünlerinin alım satımı daha karmaşıktır ve zorlu stratejiler içerir.

Tasfiyeler geride kaldı, ancak 69.000 dolara giden yol da öyle...

Veriler, 23 Ocak'tan bu yana vadeli işlem sözleşmesinde tasfiye yaşanmadığını gösteriyor. Kaldıraçlı uzun pozisyon alanların azalması fiyat düzeltmesini hızlandırır, çünkü türev borsalarının bu vadeli işlemleri, piyasa fiyatlarından satması gerekir.

Dolar cinsinden kripto para vadeli işlem tasfiyeleri toplamı. Kaynak: Coinglass

Uzun vadeli işlemlerde, 23 Ocak'ta gerçekleşen son "büyük" zorunlu pozisyon sonlandırmasının aldığı 290 milyon dolar değerine dikkat edin. Bu, Bitcoin'in iyileşmesinin geçen hafta neden nispeten sakin olduğunu açıklıyor. Yine de, BTC'nin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların yüzde 44 altında işlem gördüğü göz önüne alındığında, piyasa eski günlerine dönmenin yakınında bile değil.

Üç aylık Bitcoin vadeli işlemlerine ait yıllık prim. Kaynak: Laevitas.ch

Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin yıllık primi, yatırımcıların sözleşme sona erene kadar iki ila üç ay boyunca parayı "kilitlemelerini" telafi etmek için yüzde 5 ila 12 arasında çalışmalıdır. Yüzde 5'in altındaki seviyeler aşırı düşüşe işaret ederken yüzde 12'nin üzerindeki değerler yükseliş sinyali verir.

Yukarıdaki grafik, bu metriğin 21 Ocak'ta yüzde 5'in altına düştüğünü ve henüz profesyonel yatırımcıların güven sunmadığını gösteriyor.

Öyleyse asıl soru şu: Bardağın yarısı dolu mu? Örneğin, Bitcoin 42.000 dolarlık direnci kırarsa, bazı trader'lar muhtemelen hazırlıksız yakalanacak. Bu nedenle kimse geride kalmak istemediği için ek satın alma faaliyeti var.

Bitcoin vadeli işlem piyasaları tarafsız, opsiyoncular şüpheci

Şu anda piyasada bir yön tespit etmek biraz zor, ancak %25 delta eğrisi, arbitraj masaları ve piyasa yapıcıların yukarı veya aşağı koruma için aşırı fiyat vermesi önemli bir işaret.

Yatırımcılar Bitcoin fiyatı çöküşünden korkarsa %25 delta eğrisi yüzde 10'un üzerine çıkacaktır. Öte yandan alım heyecanı duyulursa negatif yüzde 10'luk bir eğri ortaya çıkar.

Yukarıda gösterildiği gibi, 33.000 dolarlık dipten bu yana BTC fiyatındaki yüzde 18 toparlanmaya rağmen neredeyse bir haftadır yüzde 10 değeri görülüyor. Opsiyon piyasasındaki çarpık veriler, profesyonel yatırımcıların hala piyasa çöküşü yaşanabileceğini düşündüklerini ortaya koyuyor.

Bitcoin opsiyonlarından pek de pozitif olmayan bu göstergeye rağmen, arbitraj masaları ve piyasa yapıcılar, fiyat 42.000 doları kırdığında düşüş pozisyonlarını tersine çevirmek zorunda kalacak. Ancak, piyasa tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 52 aşağıdayken vadeli işlem priminin umutsuzluk göstermediğini göz önüne almak gerek.

Kaynak: tr.cointelegraph.com

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