Bitcoin fiyatı düşse de madencilik zorluğu rekor kırıyor

Bitcoin (BTC) fiyatı son altı ayın en düşük seviyelerine inmiş olsa da zincir üstü verilere göre ağ artık her zamankinden daha güçlü.

Glassnode ve BTC.com dahil olmak üzere zincir üstü veri kaynakları, cuma günü itibarıyla Bitcoin ağ zorluğunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu doğruladı.

Zorluk ilk kez 26 trilyonu geçti

Madencilerin blockchain işlemlerini gerçekleştirmek için ne kadar güç harcaması gerektiğini ifade eden zorluk, Bitcoin ağının temel bileşenlerinin başında geliyor.

Madenci katılımına bağlı olarak zorluk otomatik olarak aşağı ya da yukarı yönde ayarlanıyor. Madenciler arasındaki rekabet ne kadar fazlaysa, zorluk da o kadar yüksek oluyor.

Bu ayarlama duyarlılık, fiyat veya istenmeyen olaylar gibi faktörlerden bağımsız olarak madencilik zorluğunu sabit tutma etkisine sahip.

2021 ortalarında yaşanan düşüşten sonra zorluk, yılın geri kalanında toparlandı ve otomatik yeniden ayarlama öncesindeki seviyeye yüzde 9,32 eklenerek güncellendi. Böylece 26 trilyonun üzerindeki, daha önce hiç ulaşılamayan bölgeye girdi.

Gelişme hakkında yorum yapan kripto para yorumcusu Colin Wu, BTC.com verilerinin ağustos ayının sonunda yüzde 10'dan fazla ayarlama gördüğünü doğrulayarak artışın altı yıldan fazla süredir görülen en yüksek seviye olduğunu kaydetti.

BTC fiyat düşüşü madencilik zorluğunu etkilemedi

Zorluk geçen yıl sürekli olarak yeni rekorlar kıran hash oranını doğal biçimde takip etti.

MiningPoolStats'a göre, madenciler tarafından blockchain ağına ayrılan işlem gücünün bir tahmini olan hash oranı an itibarıyla saniyede 192 exahash (EH/s) seviyesinde hesaplanıyor. MiningPoolStats verileri, 10 Ocak'ta bu miktarı 218 EH/s olarak ölçmüştü.

Cointelegraph'ın bildirdiği gibi uzun vadeli yatırımcıların görüşü “fiyat, hash oranını takip eder” şeklinde. Yine de bu eğilim, temel spot fiyatının tersi yönde hareket ettiğinden birçok kişi için geri planda kalıyor.

Artan hash oranı, uzun zaman dilimlerinde, madencilik operasyonlarının kârlılığı konusundaki iyimserliğinin devam ettiğini ortaya koyuyor. Geçen haftaki veriler, başabaş noktasının 34.000 dolar civarında olduğunu ortaya koydu.

William Suberg, Cointelegraph .