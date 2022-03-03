Bitcoin fiyat analizi: Savaş, 2022 yılının en güçlü artışına fırsat veriyor!

Bitcoin (BTC) bu hafta önemli ölçüde yükseliş gösterdi ve ayrıca pazar hakimiyetini gözle görülür şekilde artırdı. Ukrayna ihtilafını çevreleyen devam eden belirsizlik, tüm kripto piyasasının oynaklığının gözle görülür şekilde artmasına neden oluyor.

Bitcoin (BTC): Yılın en düşük seviyesi!

BTC fiyatı: 43.250 $ (önceki hafta: 38,584$)

Bitcoin hedef fiyatı

Dirençler/Hedefler: 44.499 $, 45.596 $, 46.735 $, 47.470 $, 48.222 $, 49.224 $, 50,790 $/51.307 $, 52.125 $, 53.005 $, 54.077 $, 55.817 $, 56.979 $, 57.71.61, $57.691.61, $57.711.61, $57.711.61, $57.711.61.

Bitcoin Destekler: 43.546 $, 42.001 $, 41.445 $, 40.653 $, 39.300 $, 38.289 $, 37.519 $, 36.312 $, 34.647 $, 32.930 $, 30.000 $, 28.810, 26.170 $

Bitcoin (BTC), son birkaç işlem gününde önemli ölçüde yükselmeyi başardı ve Amerikan endeksleriyle artan korelasyonunu yeniden azalttı. 37.519 dolarlık destekten başlayan Bitcoin, 28 Şubat Pazartesi günü yüzde 18 oranında kayda değer bir artış gösterdi. Bu trend hareketi Salı günü de devam etti ve ticaretin son birkaç saatinde 44.499 USD'deki kilit direncin üzerinde geçici bir kırılma ile 45.426 USD'de yeni bir haftalık zirveye ulaştı. Bitcoin şu anda bu analiz sırasında hafifçe geriliyor ve tekrar 43.000 USD alanında işlem görüyor olsa da, bir kırılma yükseliş eğilimine daha fazla ivme kazandırabilir. Yaptırımlardan ve büyük enflasyon korkularından etkilenen bazı Rus yatırımcıların paralarını Bitcoin'e kaydırması, trendi daha da hızlandırmalı.

Bitcoin yükselecek mi?

Ukrayna ihtilafını çevreleyen zor durumun ve Rusya üzerindeki artan mali baskının, Bitcoin'in yaklaşık bir yıl içinde en güçlü günlük artışına yardımcı olduğu gerçeği, eski günlerini hatırlatan cinsten. Bununla birlikte önemli fiyat artışı, kripto para birimlerinin USE durumunu etkileyici bir şekilde göstermektedir. Acilen ihtiyaç duyulan fonlar, Bitcoin transferleri yoluyla ülkelerdeki STK'lara gönderilebilir.Ukrayna'ya transfer edilecek. Alım satımın son birkaç saatinde Bitcoin, kar elde etmeye başlamadan önce 45.596 dolarlık alandaki ilk büyük fiyat hedefine neredeyse ulaştı. Alıcı taraf, önümüzdeki gün ve saatlerde Bitcoin'i 40.596 USD'nin üzerinde dengeleyebilir ve 45.874 USD'yi dinamik olarak kırabilirse, grafik görüntüsü aydınlanmaya devam edecek. 10 Şubat 2022'nin belirgin zirvesi ve EMA200'ün (mavi) yeniden yakalanması, muhtemelen 46,633 USD'de 38 Fibonacci düzeltmesine doğru bir yürüyüş yapıyor. Bu fiyat işareti de kayda değer bir konsolidasyon olmadan günlük olarak aşılırsa, bu alıcı taraf için ilk önemli kısmi başarı olacaktır.

Bitcoin'in şu anda 49.224 USD olan MA200 yönünde 48.222 USD'nin üzerinde bir trend devam etme şansını artırıyor. Boğa kampı bu kayma direncini de kırmayı başarırsa, 50,790 USD ile 52,125 USD aralığında bir sonraki ön karar beklenebilir. Aralık 2021 gibi erken bir tarihte Bitcoin, bu direnç bölgesini birkaç kez geride bırakamadı.

Bitcoin hedef fiyatı (Ayı sezonu senaryosu)

Şimdilik, boğalar mücadeleyi kazanıyor gibi görünüyor. Satış tarafı, Bitcoin fiyatını 45.847 USD'de tarihi yüksek seviyenin altında tutabildiği sürece, ayılar kalan bir şansı açık tutuyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Bitcoin'in yaptırımlardan kaçınma aracı olarak kullanılmasına karşı yasalar, kripto para biriminin tekrar geri vitese geçmesine neden olabilir.

Bitcoin'in haftalık grafikte daha yüksek bir dip oluşturması ve daha yüksek bir zirve oluşturmak üzere olması, bu düşüş senaryosuna karşı konuşuyor. Şu anda, küresel finans piyasalarında devam eden belirsizliğin Bitcoin'i geri göndermek için yeterli olacağı pek olası görünmüyor.

Beklentilerin aksine, ayılar Bitcoin'i 42.001 USD yönünde 43.546 USD'nin altına dinamik olarak satmayı başarırsa, bu ilk gösterge olacaktır. Ancak, geçici fiyat düzeltmeleri durumunda yatırımcıların alımlarla tekrar flört etmesi muhtemeldir. 42.001 USD sürdürülebilir bir şekilde kırılırsa, önce 40,598 USD civarındaki alan bir hedef işareti olarak odak haline gelecektir. Burada da boğaların direncinin artması planlanıyor. Ancak bu desteğin tutmaması durumunda Bitcoin'in 39.300 USD civarında ilgili alana düzeltme yapması muhtemel. Zayıflık daha da artarsa ​​ve Bitcoin burada da istikrar sağlayamazsa, büyük kırılmadan önceki günlük en düşük seviye olan en az 37.519 USD'ye kadar bir takip hareketi planlanmalıdır. Bitcoin burada sürdürülebilir bir şekilde yükseliş göstermezse, destek bölgesinin üst kenarı hedef olarak yeniden odak haline gelecektir.

Bitcoin'de en kötü senaryo!

Ayılar günlük kapanış fiyatından bu bölgeyi kırabilirse, yılın en düşük seviyesi olan 32.930 USD'nin yeniden test edilmesi artık göz ardı edilemez. Bununla birlikte, ilk denemede alıcı tarafında güçlü bir direnç beklenebilir. Bitcoin fiyatı burada istikrara kavuşamazsa, düzeltmenin en az 31.603 USD'ye genişletilmesi planlanmalıdır. Psikolojik olarak önemli olan 30.000 ABD Dolarına gerileme de düşünülebilir. Ayılar daha sonra 2021'in en düşük seviyesini 28.795 USD'den başlatmak için mümkün olan her şeyi yapmalıdır.

Politika ve merkez bankalarının neden olduğu birçok belirsizlik göz önüne alındığında, bu grafik işaretindeki bir karşı hareketin Bitcoin fiyatını uzun vadede istikrara kavuşturmak için yeterli olup olmadığı hala sorgulanabilir. 26.170 USD ile 27.562 USD arasında bir fiyat düşüşü olasılığı önemli ölçüde artıyor. Bu, genel trend hareketinin 61 Fibonacci düzeltmesinin çalıştığı yerdir. Bu destek alanında en geç, yeni uzun girişler için şans-risk oranı oldukça iyidir. Önümüzdeki aylar için alt kısımdaki maksimum fiyat hedefi 20.000 ABD doları olarak değişmedi.

Kripto Para Analisti/Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .