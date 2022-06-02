Kripto piyasalar yeniden düşüşe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Kripto para piyasaları hafta başındaki olumlu havayı unuttu. Piyasalar dünün ardından bugün de geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 5 düşerek 1.3 trilyon doların altına geldi.

Saat 10.30 itibariyle Bitcoin de yüzde 5.1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 29 bin 992 dolara indi. BTC 30 bin bandını test ediyor.

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 5.6 geriledi ve bin 830 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin de düşen kripto para piyasaları arasında yer aldı. XRP yüzde 4.8 değer kaybederek 39 cente düştü. DOGE ise yüzde 4.6 değer kaybıyla 8 centin başına çekildi.

SOLANA'DA LUNA KORKUSU

Solana (SOL) coin son 30 günde yüzde 55'e yakın değer kaybetti. Mayıs başında 90 dolar üzerinde seyreden SOL son 24 saatte yüzde 12 değer kaybederek 40 doların altına indi.

LUNA'nın ardından SOL son bir ayda en çok değer kaybeden önemli projelerden biri oldu. Bu durumun sebebi ise SOL altyapısının son bir ayda iki kere durması.

Projenin dün yaşadığı dört saatlik kesinti yatırımcının hızla kaçmasına neden oldu.

Mayıs başında 30 milyar dolar Solana'nın toplam piyasa hacmi bugün itibariyle 13.5 milyar dolar.

SOL sisteminin tasarlanışı Terra Luna projesindeki gibi sınırsız coin basılmasına imkan tanımıyor.

Kaynak: ntv.com.tr