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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları haftaya sakin başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

2 Saat Önce
2022-02-21 10:36:10
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Rusya - Ukrayna gerilimi kripto para piyasalarını da vurdu. Son 1 haftada yüzde 7 değer kaybeden piyasalar yeni haftaya sakin başladı.

Saat 09.15 itibariylle piyasalar son 24 saatte binde 4 değer kazanarak 1 trilyon 869 milyar dolara çıktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin aynı sürede binde 3 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 39 bin 272 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ethereum cephesinde ise yükseliş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 3.3 artarak 2 bin 740 dolara çıktı.

Son dönemin en çok kazandıran kripto paralarından Ripple da sakin başladı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.1 artarak 79 cente kaldı.

Diğer taraftan Dogecoin de yükseliş gösterdi. DOGE2un fiyatı yüzde 2.5 artarak 14 centi aştı. .

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