Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)
Kripto paralarda yükseliş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
2021-12-22 11:59:15
Kripto para piyasalarındakik yükseliş sürüyor.
Piyasalar son 24 saatte yüzde 2 yükselerek 2 trilyon 417 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı.
Bugün saat 12.00 itibariyle Lider kripto para birimi Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 1.3 oldu. BTC'nin fiyatı 49 bin 296 dolara yükselirken, piyasa hakimiyeti 38.55 seviyelerine geldi.
Ethereum'daki yükseliş BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin fiyatı binde 9 artarak 4 bin 035 dolar oldu.
Öte yandan Ripple hızlı yükselişini sürdürüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 6.5 artarak 0.9632 cente çıktı. Ripple böylece uzun bir aradan sonra yenide 1 dolar seviyesine yaklaştı.
Dogecoin'deki yükseliş ise daha az oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 1.1 artarak 0.1735 centte kaldı. DOGE coin yaşadığı durgunluk nedeniyle en büyük 10 kripto para arasındaki yerini kaybetti.
Solanada yükselişini sürdürüyor. Solana'nın fiyatı yüzde 3.69 artarak 186 bin 550 dolar oldu.
Saat 12:10 itibariyle kripto para piyasısında son durum şöyle:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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