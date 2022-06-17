Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 17 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları yeniden düşüşe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…