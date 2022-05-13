Bitcoin düşmeye devam edecek mi yoksa bu bölge dip mi?
Bitcoin (BTC), satın alma tarafı devreye girmeden ve BTC'yi 29 bin dolara çıkmadan önce yaklaşık 25.352 dolara düştü.
2022-05-13 02:04:22
Bitcoin Neden Düştü?
- Bitcoin fiyatı 25.352 dolara düştükten sonra kademeli olarak toparlanabilir ve bu analizin yazıldığı sırada yaklaşık 28.500 dolar değerindedir.
- Bir kez daha, ABD teknoloji endeksi Nasdaq'taki kalıcı fiyat zayıflığı ve ABD doları endeksinin (DXY) gücü bir arada, kripto pazarında satış baskısına neden oldu.
- Ayrıca, Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST) ile ilişkili kripto para birimleri ile kripto ekosistemi Terra'daki büyük satış, yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. Kısa vadede, en büyük stablecoin olan Tether (USDT) bile ABD dolarına sabit değerini kaybetti ve geçici olarak 0,95 dolara düştü ve yatırımcıların stablecoin'lerin genel güvenliğine ilişkin endişelerini daha da artırdı.
Bitcoin Düşmesye Devam Edecek Mi?
- BTC fiyatının 26.170 dolarda ağır basan "Altın Cep" üzerinden işlemesi ve saatlik bazda hafif bir düşüşe rağmen, bu çok güçlü destek işaretinin oldukça üzerinde kapanabilmesi, en azından geçici bir dibi işaret ediyor.
- Bitcoin'in başlangıçta bu fiyat seviyesinde yukarı dönmesi sürpriz olmamalı. Bu güçlü destek seviyesi, son bitcoin analizlerinde de defalarca tartışıldı.
- Alım satımın son birkaç saatindeki toparlanma için bir başka faktör, tüm hisse senedi endekslerinin açıkça aşırı satım fiyatlarında bulunabilir. Günlük ve haftalık grafiklerdeki tüm göstergeler, en azından geçici bir teknik toparlanma hareketine işaret ediyor.
- Bitcoin'in teknik göstergelerine bakıldığında da durum benzer. Burada da RSI göstergesi, günlük ve haftalık grafikte aşırı satım durumunu gösteriyor.
- Korku ve Açgözlülük Endeksi de 12 değeri ile yatırımcılar arasında aşırı korkuya işaret ettiğinden, toparlanma rallisi olasılığı da artıyor.
Bitcoin Ne Zaman Yükselir?
- Perşembe sabahı erken saatlerde 25.352 dolarda 52 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra, Bitcoin fiyatı sabah önemli ölçüde yukarı döndü ve şu anda 30.000 dolarlık psikolojik fiyat işaretini hedeflemeye çalışıyor.
- Saatte 29.764 dolar ile 30.064 dolar arasındaki direnç alanı yeniden ele geçirilirse, odak 30.612 dolar üzerinde olmalıdır. Bu aynı zamanda EMA50'nin ve daha fazla fiyat potansiyeline yol açabilecek süper trendin üstesinden gelebilir.
- Halihazırda 30.612 dolar seviyesinde, 23 Fibonacci geri çekilmesi, üst Bollinger bandı ve mor aşağı trend çizgisinin çapraz direnci ile boğa kampı için başka bir güçlü engel var.
- Bitcoin bu direnci önemli bir aksilik olmadan kırarsa, bir sonraki hedef fiyat 32.205 dolar alanında etkinleştirilecektir. Saatlik grafikte 33.097 dolardan EMA200'e doğrudan bir fiyat sıçraması da düşünülebilir. Kısa vadede, bu alan sonraki 48 saatlik ticaret için maksimum yukarı yönlü hedefi temsil eder.
- Beklentilerin aksine bu fiyat seviyesi uzun vadede tekrar yakalanırsa, 33.714 dolar ve 34.748 dolarda iki yatay direnç noktası hedef olarak odak haline gelecektir.
Kriptolarda Düşüş Bitti Mi?
- Önümüzdeki günlerde bu direnç seviyeleri yeniden yakalanırsa, 35.464 dolarda yatay dirence kadar bir artış düşünülebilir. İlk denemede burada bir fiyat sıçraması beklenebilir.
- Boğalar da bu direnç seviyesini dinamik olarak yeniden yakalayabilirse, direnç bölgesinin üst kenarına doğru 36.587 dolardan bir yürüyüş planlanmalıdır. Bu aynı zamanda 37.452 dolar alanında yırtma kenarının yeniden test edilme olasılığını da artırıyor. Burada yine, artan kar alma beklenmelidir.
- Ancak bu direnç alanı, saatlik kapanış fiyatı tarafından da atlandığında, odak 39,322 dolar olan bir sonraki ilgili fiyat hedefine kayar. 61 Fibonacci düzeltmesini geçersiz kılan aşağı trend çizgisine ek olarak, geçmişte yoğun bir şekilde tartışılan bir bölge de var.
- 39.003 dolar ile 40.019 dolar arasında, boğaların daha fazla yukarı yönlü potansiyel geliştirmesi giderek daha zor hale gelmelidir.
- Kısa vadede 40.019 doların üzerine dinamik bir kırılma beklenmemektedir. 40,851 doların maksimum yükseliş fiyatı hedefine bir artış mümkün olabilir. Boğa güruhu mevcut piyasa durumunda bu alanı uzun vadede yeniden ele geçirmek için yeterli satın alma gücü oluşturması hala olası görünmüyor.
ÖNEMLİ: İçerik yatırım tavsiyesi değildir.
YORUMLAR (0)