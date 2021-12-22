Bitcoin devlerin radarına girdi! Binlerce mağazada kabul edilecek

Kripto paralar dünyanın en büyükleri tarafından ödeme yöntemi olarak kabul görmeye devam ediyor. Meksika’nın en büyük perakende zincirlerinden Elektra ve Asyalı oyun geliştiricisi Nexon kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak benimseyen en son firmalar oldu. Bitcoin ile ödemeler başladı.

Elektra ve Nexon, Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başladı

Meksika'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Elektra, müşterilerin faturalarını geleneksel para birimleri yerine Bitcoin ile ödemelerine izin verdiklerini duyurdu. Şirket, kripto para ödemelerini işlemek için BitPay ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

Bunun yanı sıra Güney Koreli-Japon video oyunu yayıncısı Nexon, oyuncuların dijital varlıklarla oyun içi öğeler satın almalarını sağlamaya başladı.

Dev firma, Meksika'da Bitcoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul eden ilk perakende mağazası oldu. Şirket, ürünlerini BTC ile ödeyen müşterilerin faturalarında %20 indirim yapacaklarını açıkladı. Kampanya Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Volatilite için emsal niteliğinde önlem

Kripto para birimleri sayısız avantajlarına rağmen, aynı zamanda değişken yapıları ile de ünlüdürler. Perakende zinciri bu sebeple bir grup önlem aldığını duyurdu. Şirkete BTC üzerinden bir ödeme yapıldığında eğer iptal veya iade işlemi başlatılırsa, ilk işlemde ödenen miktar Meksika pesosu olarak geri ödenecek. Bu yöntem, volatiliteden korktukları için kripto paralardan uzak duran işletmelere emsal bir rehber olabilir.

Ancak Elektra, dijital varlıklarla uğraşmanın riskleri konusunda da uyardı. Şirket, herhangi bir kayıp, dolandırıcılık veya yanlış yönetimden sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.

Binlerce mağazada BTC kabul edilecek

1950'de kurulan Elektra'nın Meksika'da 1.100'den fazla lokasyonu var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Honduras, Peru, Panama ve El Salvador'a da uzanıyor. İlginç bir şekilde Elektra'nın sahibi, dijital varlık sektörüne desteğini defalarca gösteren bir Bitcoin hayranı olan Ricardo Salinas Pliego.

Birkaç hafta önce yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede BTC ekosistemine girmelerini tavsiye eden ve Meksika'nın en zengin üçüncü kişisi olarak bilinen Salinas Pliego, birincil kripto para birimini “yeni dijital altın” olarak nitelendiriyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.