Bitcoin'de yeni bir vadeli ETF başlatıldı

Geçen yıl muazzam bir coşkuyla karşılanan şey bugün zaten sıradan görünüyor: Yeni bir Bitcoin vadeli ETF başlatılıyor. Fiziksel ETF ne zaman geliyor?

ETF nedir?

Borsada işlem gören bir fon (ETF), yatırım fonuna benzer şekilde çalışan bir havuzlanmış yatırım güvenliği türüdür. Genellikle belirli bir endeksi, sektörü, emtiayı veya başka bir varlığı izlerler. Yatırım fonlarının aksine, borsada ETF'leri normal bir hisse senedi satın aldığınız gibi satın alabilir veya satabilirsiniz. Borsada işlem gören bir fon, tek bir emtia fiyatından geniş ve çeşitli menkul kıymetler koleksiyonuna kadar her şeyi takip edecek şekilde yapılandırılabilir.

ETF'ler nasıl satın alınır?

ETF'ler hem çevrimiçi brokerler hem de geleneksel broker bayileri aracılığıyla işlem görmektedir. Geleneksel brokerlere bir alternatif, yatırım ürünlerinde ETF'leri kapsamlı bir şekilde kullanan Betterment ve Wealthfront gibi robo-danışmanlardır. Bir aracı kurum hesabı ile yatırımcılar, hisse senetleri gibi ETF'lerin hisselerini alıp satabilirler. Pratik yatırımcılar geleneksel bir aracılık hesabını tercih edebilir. Daha pasif bir yaklaşım benimsemek isteyen yatırımcılar bir robo danışmanı tercih edebilir. Robo-danışmanlar genellikle portföylerine borsada işlem gören fonlar ekler.

15 Eylül'de Hashdex, DEFI sembolü ile yeni Bitcoin vadeli ETF'sini piyasaya sürdü. Bloomberg raporları, konu özelinde tüm piyasayı aydınlatıcı kaynak olarak okuyucularına ve kripto piyasası takipçilerine destek sağladı. Ancak, ABD'deki önceki Bitcoin ETF'leri gibi, bu da vadeli işlem sözleşmelerine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, burada gerçek paralar yerine sadece türevler işlem görmektedir. ABD'deki fiziksel tabanlı Bitcoin ETF'leri (spot ETF), birçok yatırımcı için kutsal kâse olarak kabul edilir.

Piyasaya sürülmesinden sonra, kripto para birimine büyük miktarlarda kurumsal para akabilir. Ancak, mali denetim otoritesi SEC şimdiye kadar böyle bir açıklamayı reddetmiş ve defalarca düzenleyici endişeleri dile getirmişti. En son yatırım firması Van Eck tarafından Bitcoin ETF uygulamasında ciddi problemler olabileceğini bu konuda hem kurumsal şirketler hem de bireysel yatırımcıların büyük zararlar edebileceği ihtimali göz önüne alındı. Ancak rapora göre, yeni Future ETF'nin ayrıntıları, fiziksel bir borsada işlem gören fon için umudu gizliyor. Bunun için başvuru, öncekilerden farklı bir menkul kıymetler kanunundan geçti. Bu da yatırımcıların bu ETF ile birlikte daha güvenli bir limanda işlem yapacağını düşündürtüyor.

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