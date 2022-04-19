Bitcoin'de yaşanan düşüş altcoinlere baskı yaratmaya devam ediyor!

Bitcoin'in fiyatının psikolojik 40 bin doların altına düşmesi, çoğu altcoinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu.

Bitcoin (BTC), haftalık bir karşılaştırmada yüzde yedi puanı kaybetti. Kripto alanının kilit para birimi bu nedenle klasik finans piyasasındaki düzeltmenin genişlemesine boyun eğmiş durumda. Bu, ABD Federal Rezervi ve Avrupa merkez bankası ECB tarafından gönderilen daha kısıtlayıcı para politikası sinyalleri tarafından yönlendiriliyor. Bitcoin'in teknoloji endeksi Nasdaq ile korelasyonu yüksek kalıyor. Kripto piyasasında bir dip, görüş alanı dışında. İlk 100 altcoinin büyük çoğunluğu düşüşü takip ediyor ve hatta çift haneli değer kaybediyor.

Sadece değerli metal altın, son birkaç işlem gününde pozitif olarak öne çıktı. Haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 3 puan altında 1.996 dolardan başladı. Yatırımcılar şu anda Bitcoin'i değerli metalle “dijital altın” olarak eşitlemiyor gibi görünüyor. Kurumsal yatırımcıların sürekli yükselen notları ve merkezi kripto borsalarındaki tarihsel olarak düşük bitcoin stokları, birçok yatırımcının umduğu fiyat artışını getirmiyor. Bitcoin önemli desteği 39.300 dolarda tutabildiği sürece, riskin farkında olan yatırımcılar ek alımlar için geçici fiyat düşüşlerini değerlendirme fırsatını ele geçirmiş durumda.

En değerli 10 kripto para

Bitcoin fiyatı yüzde yedi puan kaybetti ve bu nedenle ilk 10 altcoin fiyatlarının geçen işlem haftasında düşmeye devam etmesine neden oldu.

Yüzde iki fiyat düşüşüne sahip Ripple ve yalnızca yüzde dört fiyat düşüşüne sahip Binance Coin (BNB) dışında, diğer tüm üst düzey kripto para birimleri çift haneli değerler kaybetti.

ve yalnızca yüzde dört fiyat düşüşüne sahip dışında, diğer tüm üst düzey kripto para birimleri çift haneli değerler kaybetti. Haftalık kaybedenlerin listesi, her biri yüzde 14 eksi fiyatla Solana (SOL) ve Cardano (ADA) tarafından yönetiliyor. Terra (LUNA) yüzde 13'lük bir değer düzeltmesiyle tekrar düşüşte.

Bir önceki haftanın düşüş eğilimi böylece son yedi işlem gününde genişlemeye devam etti.

İlk 10 altcoin sıralamasına bakıldığında, yer değişikliği olmuş durumda. Cardano (ADA), geçen hafta altıncı sırayı geri aldıktan sonra yedinci sıraya geriledi. Terra, Cardano ile tekrar yer değiştirdi ve bir sıra daha yükselerek altıncı sıraya yükseliş gösterdi.

Haftanın kazanan ve kaybettiren kripto paraları

Tüm kripto piyasası, son yedi işlem gününde tekrar güneye yöneldi.

Haftalık bir karşılaştırmada, tüm ilk 100 altcoin, iki istisna dışında bir fiyat düşüşü gösteriyor.

Geçen hafta olduğu gibi, yalnızca Zincir (XCN) ve Stepn (GMT), her biri yaklaşık yedi puanlık bir fiyat artışı gösteriyor.

Düşük performans gösterenlerin uzun listesi, yüzde 26'lık bir fiyat düşüşüyle ​​Mina Protokolü (MINA) tarafından yönetiliyor. Convex Finance (CVX) de yüzde 25'lik bir değer kaybı yaşayarak artık daha ucuz hale geldi.

Son yüzde 53 fiyat düşüşünden sonra Waves (WAVES), yüzde 17'lik bir fiyat düşüşü ile düşüş yönünü göstermeye devam ediyor.

Haftalık bir karşılaştırmada ilk 100 altcoinin yaklaşık yarısı çift haneli değer kaybetmenin ardından tepki alımları ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Genel piyasanın ne zaman ve zamanında bir dip bulup bulmadığı, büyük ölçüde bitcoinlerin performansına bağlıdır.





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Kripto Para Analisti/Cem Arslan

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