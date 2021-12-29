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Bitcoin'de son ayların en büyük düşüşü!

Bitcoin, aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek mayıstan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor.

1 Saat Önce
2021-12-29 09:16:10
Bitcoin'de son ayların en büyük düşüşü!

Bitcoin, aralık ayında yüzde 15'ten fazla değer kaybederek Mayıs'tan sonraki en kötü aylık performansına doğru ilerliyor. Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında bulunan Bitcoin, salı günü yüzde 6'dan fazla düşüş kaydetti.

En büyük ikinci kripto para olan Ether de 3 bin 800 dolar sınırında.

Bitcoin Mayıs ayını yüzde 35 düşüş ile kapattıktan sonra Temmuz'da 29 bin 307 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında yeniden yükselişe geçen en büyük kripto para, Eylül'de temmuzdaki dibinden yüzde 70 yükseliş kaydederek 52 bin doların üzerine çıkmıştı.

Kasım ayında 68 bin 900 doların üzerine tırmanarak rekor tazeleyen Bitcoin, sonrasında düşüş trendine girmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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