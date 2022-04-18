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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

En büyük kripto para bitcoin bugün yüzde 4.2 düşerek 38 bin 840 dolara geriledi. Ether yüzde 4.7 düşerek 2.902 dolara indi.

3 Saat Önce
2022-04-18 10:46:32
Bitcoin'de sert düşüş!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın daha da kızışacağına dair gelişmeler kripto paralar üzerinde baskı yaratmaya devam etti.

Geçtiğimiz haftalarda 48 bin doları aşarak 2022 yılının en yüksek değerine ulaşan Bitcoin bu seviyeyi gördükten sonra yönünü aşağı çevirmişti. Lider kripto para birimi bugün büyük bir kayıp yaşayarak yatırımcısını tedirgin etti. 

Bitcoin yeniden 40 bin doların altına indi.

BİTCOİN NE KADAR?

Kripto paralara yön veren gelişmelerin ardından Bitcoin'in değeri en düşük 38.840 dolar ve en yüksek 40,595,67 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Ethereum ise güne yüzde 3,03 düşüşle başladı. Ethereum'un alış fiyatı 2.918,6500 satış fiyatı ise 2.918,6600 Dolar oldu.

DOGECOİN ARTTI

Dogecoin, yüzde 1,77 yükseldi. Dogecoin alış fiyatı 0,1438 satış fiyatı ise 0,1437 dolar oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple, yüzde 5,48 düştü. Ripple alış fiyatı 0,7355 dolar, satış fiyatı ise 0,7354 dolar oldu.

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ 

Bitcoin ve Ethereum'da görülen sert satışların etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün yüzde 2 oranında düşüşle 1.77 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor. 

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed, 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına başladı. Bilançosunu da daraltacağını açıklayan Fed piyasada doların güç kazanmasına neden oldu. .

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