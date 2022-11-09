Bitcoin'de FTX darbesi!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’in likidite sorunu yaşaması, kripto para birimlerinde büyük değer kaybına yol açtı.

FTX batmamak için dün büyük rakibi Binance ile bir anlaşma imzaladı.

FTX'in finansal durumuna dair endişeler nedeniyle bu borsadan 3 günde 6 milyar dolar çekilmişti.

Binance, FTX'in ABD dışındaki şirketlerini almak için görüşmelere başladıklarını fakat bu anlaşmadan diledikleri zaman çekilme haklarının da bulunduğunu açıkladı.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried ve Binance'in yöneticisi Changpeng Zhao kripto para piyasalarındaki en güçlü kişiler ve en büyük rakipler arasında yer alıyor.

FTX'in sorunları Binance yöneticisi Zhao'nun, FTX'in kendi kripto para birimi FTT hakkında yaptığı bir sosyal medya paylaşımının ardından başladı.

Zhao, Pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Gün yüzüne çıkan bazı bilgilerin ardından elimizdeki tüm FTT'leri satmaya karar verdik” dedi.

Bunun ardından FTT yüzde 80 değer kaybetti.

Önce reddetti, sonra teşekkür etti

7 Kasım'da nakit sıkıntısı yaşadıkları söylentilerini reddeden, rakiplerinin kendilerini satın almak için böyle şeyler ortaya attığını paylaşan ve “müşterilerimizin paralarıyla hiçbir zaman yatırım yapmadığımız için tüm paralar çekilebilir halde duruyor” diyen Bankman-Fried, dünkü paylaşımında ise kendilerine “yardım eli uzatan” Binance ve yöneticisi Zhao'ya teşekkür etti.

Bankman-Fried paralarını çekmek isteyen müşterilerine ödeme yapmaya ara veren FTX'in ödemelere devam edeceklerini söyledi, “Ekibimiz yoğunluktan ötürü oluşan birikmeleri gidermek için çalışıyor. Tüm ödemeleri yapacağız. Önemli olan şey, müşterilerimizin güvende olması” dedi.

Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesinde

Tüm bu gelişmeler kripto para borsalarında büyük bir düşüşe yol açtı.

Wedbush Securities şirketinden kıdemli varlık analisti Dan Ives, “Bu kripto dünyasındaki endişelerin artmasına yol açtı. Kripto için soğuk geçen kışa bir de korku faktörü eklendi” dedi.

Değer kaybı yüzde 10'u aşan Bitcoin, 17 bin 600 doların altına inerek Kasım 2020'den itibaren bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çevrim içi borsa Robinhood yüzde 19, kripto para borsası Coinbase de yüzde 10 değer kaybetti.

BBCTürkçe