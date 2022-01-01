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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin birikimi sigortalanır mı? 2022'de kripto para düzenlemesi I Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek?

Bitcoin birikimi sigortalanır mı? 2022'de kripto para düzenlemesi I Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek?

Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek? Kripto paraya sigorta mı geliyor? Kripto paraya gelecek sigorta ilgiyi artırır mı?

2 Saat Önce
2022-01-01 21:18:51
Bitcoin birikimi sigortalanır mı? 2022'de kripto para düzenlemesi I Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek?

2021 yılına dijital paralar damgasını vurdu. Özellikle bitcoin merkezli finansal gelişmeler alım-satım işlemlerinde önemli bir kaldıraç görevi de gördü. Dış ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kripto paralara yönelik düzenlemelerin 2022 yılı içerisinde de hızlanacağı görüşü hakim...

Daha çok yatırım aracı olarak öne çıkan ve ülkemizde de hızla gelişen kripto para ekosistemi, sigorta şirketlerinin de gözde alanı haline geldi.

Kripto paraya sigorta ilgiyi artırır mı?

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, “2022 yılında Bitcoin ve bunun gibi kripto varlıkların sigortalanmasına yönelik ilgi daha da artacak. Bu konuda çalışma yapmayan sigortacı ve reasürörler, çağın gerisinde kalacak” yorumunda bulunmuştu.

Kripto paraya yasal düzenleme
Türkiye'de kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen tasarıyla, kripto varlıklarına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor. Düzenlemeyle birlikte 2022 yılında kripto varlıkların sigortalanmasıyla ilgili çalışmaların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Bitcoin'e sigorta mı geliyor?

Kripto varlıklarında sigorta konusunun 2022 yılında en öne çıkan başlıklardan biri olacağını kaydeden Çiftçi, “Asya'da bir sigorta şirketinin, sektördeki diğer sigorta şirketlerine model olmak amacıyla Bitcoin (BTC) birikimlerini sigortalamaya başlaması ile birlikte ABD'li sigorta şirketleri de bu süreçte yer almaya başladı. Avrupalı şirketler şimdilik daha çekingen gibi gözükse de Lloyd's piyasasında kapasite sağlanmaya başlandı ve önümüzdeki günlerde bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu ilgiden uzak kalan sigortacı ve reasürörlerin çağın gerisinde kalacağı düşüncesi hakim” değerlendirmesini yapmıştı.

Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek?

Kripto para uzmanlarının ortak kanaati ise kripto paralarda 2022 yılı seyrinin de dalgalı olacağı yönünde...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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