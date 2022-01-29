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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin analistleri yeni bir düşüşten endişe ediyor

Bitcoin analistleri yeni bir düşüşten endişe ediyor

Fed açıklamalarının ardından lider kripto para birimi Bitcoin, 35.500 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma yaşasa da analistler, yeni bir düşüşten endişe ediyor.

55 Dakika Önce
2022-01-29 09:07:10
Bitcoin analistleri yeni bir düşüşten endişe ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni bir düşüşün yolda olduğuna dair fikir birliğinin güçlendiği cuma günü, 37.500 dolarda direnç oluşturuldu.

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BTC/USD paritesinin 1 saatlik mum grafiği (Bitstamp). Kaynak: TradingView


Fonlama oranları düşüş sinyali veriyor

Cointelegraph Piyasalar Pro ve TradingView verilerine göre 37.500 dolar, cuma günü Bitcoin için tavan fiyatı temsil ediyor.

BTC/USD, Fed açıklamalarının ardından 35.500 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma yaşasa da, boğalar eski pik fiyat seviyelerini hatırlamakta güçlük çekiyor.

Şimdi ise fonlama oranlarının negatif bölgede olması, piyasanın 30 bin dolar desteği civarına bir ziyaret daha beklediğini gösteriyor.

Kripto araştırma şirketi Delph Digital, yeni raporunda "Fonlama oranları, yatırımcılar Powell'in enflasyon ile mücadele planından ürktüğünden dolayı Fed toplantısı sonrası negatif bölgede daha da ilerledi," diye özetledi.

"Piyasa genel olarak Bitcoin'in daha düşük dip fiyat belirlemesini bekliyor gibi gözüküyor."

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Bitcoin fonlama oranları grafiği. Kaynak: Coinglass


Fonlama oranlarının sürekli düşük olması kısa pozisyon sıkışması yaşanma ihtimalini artırsa da, ABD hükümetinin kripto para için başkanlık kararnamesi hazırladığı iddiası, cuma günü yatırımcılar arasında farklı duygulara sebep oldu.

Kısa zaman çerçeveleri pek iç açıcı durmazken, umut arayan bazı analistler yatırımcı davranışlarına eğildi.

Popüler Twitter hesabı Material Scientist, bu hafta bir oluşumun sürekli ve giderek artan miktarda alım yaptığına dikkat çekti.

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Veriler, birikimcilerin piyasa döngülerinin orta noktalarına uygun olarak pozisyonlarına çoğunlukla tutunduklarını ortaya koyuyor.

Bollinger "denemelik" Ethereum aldı

Altcoin'ler de cuma günü Bitcoin'in adımlarını izledi ve çok sınırlı hareket gösterdi.

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin Ethereum (ETH), gün içerisinde yüzde 1,1 değer kazandı. Piyasadaki işaretler, mevcut durumda Ether'in lehine dönüyor gibi gözüküyor.

Bollinger Bantları'nın yaratıcısı John Bollinger, ETH pozisyonu oluşturmanın zamanının geldiğini düşünüyor.

Bollinger, "Dün gece deneme olarak biraz ETH aldım ve kripto için yakın, çok yakına stop koydum... Altı saatlik grafikteki model hoşuma gitti ve giriş yapacak seviye arıyordum," diye açıkladı.

"Pek de güvenerek yaptığım bir yatırım değil ve muhtemelen erken girdim, fakat işe çoktan giriştik ve odaklanıyorum."

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Bitcoin hakimiyeti grafiği. Kaynak: TradingView

Kaynak: tr.cointelegraph.com .

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