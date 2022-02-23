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Bitcoin 37 bin doların altına düştü
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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bitcoin 37 bin doların altına düştü

Bitcoin 37 bin doların altına düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Bitcoin 37 bin doların altına düştü. Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum, son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde düşüş yaşadı ve 2 bin 520 dolardan işlem gördü.

2 Saat Önce
2022-02-23 08:19:34
Bitcoin 37 bin doların altına düştü

Rusya-Ukrayna gerilimi kripto paraları da vurdu.

CoinDesk'ten alınan verilere göre, Salı günü, Bitcoin 36 bin 649 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 6.5 düştü.

Dünyanın en değerli kripto para birimi hafta sonu 40 bin doların altına düştü ve Ukrayna krizi yoğunlaştıkça düşmeye devam etti.

Para birimi, jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma olasılığı ve bazı büyük ekonomilerin dijital varlıklar üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle Kasım ayının en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolardan bu yana değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

Dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum, son 24 saatte yüzde 8'in üzerinde düşüş yaşadı ve 2 bin 520 dolardan işlem gördü.

Uzmanlar, Bitcoin'in yakın zamanda istikrara kavuşmayabileceğini söylüyor.

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