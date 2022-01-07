Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?

Genel olarak Bitcoin olarak bilinen blockcain teknolojisiyle geliştirilen sanal paralar, son yıllarda yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alan oldu. Yatırım yapacak kişiler coin alım ve satım işlemlerini kolayca yapabilecekleri borsalar aramaya devam etmekte. Türkçe desteğiyle kullanıcılara kolaylık sağlayan Bitay, coin alım satım işlerini kolayca yapabileceğiniz bir sanal para borsasıdır. Bitay üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcılar siteye nasıl üye olacaklarını araştırmakta. Peki, Bitay nasıl üye olunur ve nasıl kullanılır?