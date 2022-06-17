BITAY Coin kripto para piyasasında

Kripto para borsaları kendi yerel token'ları piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak bu borsalar arasına Bitay da katılıyor.

Kripto para sektörü her ne kadar fiyat bazında son dönemlerde dalgalansa da sektör olarak büyüme tüm hızıyla devam ediyor. Kripto sektöründe artan hacim ile birlikte, kripto şirketleri arasında rekabet de oldukça artmış durumda. Bu noktada borsalar rekabette hayatta kalmak için gelişimlerini sürdürürken yeni ürünlerini de piyasaya sürüyor. Özellikle merkezi borsaların en önemli ürünleri arasında kendi yerel token'ları yer alıyor. Binance'in BNB ve BUSD'si, FTX'in FTT'si ve KuCoin'in KCS'si bunlara örnek olarak verilebilir.

Son olarak Türkiye merkezli kripto para borsası Bitay da rekabete katılarak kendi yerel coin'ini piyasaya sürüyor. 19 Nisan'da BITAY Coin'i iki ayrı teklif şeklinde ön satışa sunan Bitay, yerel token'ını "çok amaçlı yardımcı program token'ı" olarak tanımlıyor.

Yakın zamanda piyasaya çıkarmayı planladığını Bitay Visa Kart'ı ile entegrasyon sağlayacağını açıklayan borsa, BITAY Coin'i bu kart üzerindeki harcamalar dışında indirim ve çeşitli kolaylıklar sunmak için kullanmayı planlıyor.

Konu hakkında konuşan Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

“Bitay olarak dijital varlıkların alım satımında, aracılık, token, NFT, ödeme sistemleri ve Visa kredi kartını da içeren yenilikçi ve avantajlı çözümlerimizle uçtan uca hizmet veriyoruz. Bitay olarak BITAY Coin'in de aralarında olduğu yenilikçi ürün ve çözümlerimizle ekosistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Kaynak: Chip Online, BTCHaber