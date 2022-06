Bitay Coin Kazançlı Mı? BitMart, Bitay Coin'i Ne Zaman Listeleyecek?

Yerli kripto borsası Bitay tarafından ortaya çıkartılan ve Türkiye’den globale açılmış ilk yerel coin unvanına sahip BITAY Coin kripto para birimlerinin sallantıda olduğu bir dönemde yatırımcılarına ciddi kârlar elde ettirmeye devam ediyor. Piyasada en çok sorulan soru ise Bitay Coin kârlı bir yatırım mı? Gelin bu soruya yanıtı birlikte arayalım.

Öncelikle tüm dünyaya açılan yerli kripto para birimi Bitay Coin nedir? Bunu inceleyelim.

Bitay Coin Nedir?

Türkiye'nin globale açılmış ilk yerli coini olan Bitay Coin (BTY), Bitay tarafından geliştirilen ve her geçen gün daha da büyüyen yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Tüm merak edilenleriyle: Bitay coin nedir? Bitay güvenilir mi? Bitay kime ait? BitMart gelişmesi! şimdi TimeTürk farkı ile sizlerle.

Şu an için Avalanche (AVAX) blok zinciri üzerinden üretilen fakat yakın bir zamanda kendi blok zinciri üzerinden üretime geçmeyi hedefleyen Bitay Coin, tanımlanan ve açıklanan bilgiler doğrultusunda sadece bir coin görevi üstlenmek yerine aynı zamanda çok amaçlı bir ekosistem coini olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Son zamanlarda artan aktiflik ve kullanım alanlarıyla birlikte adından daha sık söz ettiren, aynı zamanda son gelişmelerle takipçilerini daha da heyecanlandıran Bitay Coin, kullanıcılarına anlaşmalı olduğu çeşitli ortaklıklarla farklılıklar sunmaktadır. Bitay çatısı altında kullanıcılarına çeşitli indirimler, komisyon fırsatları, NFT hamleleri ve bir bakıma tüm kamuoyu tarafından merak edilen Visa Kart avantajları sunan Bitay Coin, her geçen gün artış gösteren yukarı yönlü grafiğiyle de kripto ve borsa takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Temelinde Bitay'ın yarattığı güvenle her geçen gün daha da büyümeyi hedefleyen Bitay Coin, Türkiye'den globale uzanan ilk coin unvanıyla da bir bakıma bu topraklar için gurur kaynağı olmaktadır!

Halka Arz İle Yüzde Yüz Değer Artışı!

Türkiye'den globale açılan kapı: Bitay Coin!

Türkiye'nin global borsası olarak tanımlanan Bitay, attığı adımlarla başarılarını katlamaya devam ediyor. Çok amaçlı coin olarak gösterilen Bitay Coin ile global borsalarda yer alarak kripto para borsasında da adından söz ettirmeye başlayan Bitay, atılan ilk adımlar ve gerçekleşen halka arz işlemleriyle başarılı grafiğini sürdürüyor.

19 Nisan tarihinde 0,01 USDT ve 0,0125 USDT olarak iki farklı şekilde ön satışa sunulan BITAY, 15 Haziran tarihinde gerçekleşen halka arz işlemiyle adeta kripto borsalarda yaşanılan düşüşe ve güvensizliğe zıt bir görüntü çizerek takipçilerini bir kez daha heyecanlandırdı. Gerçekleşen halk arz işleminin ardından olumlu tepkisini daha da güçlendiren BITAY, yüzde 100 artış görerek başarılı performansını sürdürdü.

Tüm bu olumlu gelişmelerin ardından son dönemlerde kripto piyasalarda yaşanılan düşüşe ve BITAY'ın yükselişe geçen grafiğine değinen Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz ise Bitay Coin'in önemine ve hedeflerine dikkat çekti. Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Kripto para piyasalarında son dönemde çeşitli nedenlerle ciddi oranlarda düşüşler görülüyor. Bu dalgalı ortamda önemli olan, istikrarlı bir yükseliş çizgisi yakalamak ve bunu sürdürmek. Türkiye'nin global borsası Bitay olarak AR-GE süreçlerini doğru bir şekilde yürüterek yüzde 100 kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve dijital varlık yatırımcılarının arzına sunduğumuz BITAY Coin ürünümüz ön satışlarda aldığı yüksek yatırım oranları ile farkını ortaya koydu. Ayrıca Bitay olarak globalde etkili tek Türk borsası olmamızın olumlu etkilerini de gördük. Bu dönemde borsa coin'lerinin yatırımcılar için daha güvenli bir liman niteliğinde olduğu da anlaşıldı. Bitay olarak dijital varlıkların alım satımında, aracılık, token, NFT, ödeme sistemleri ve Visa kredi kartını da içeren yenilikçi ve avantajlı çözümlerimizle uçtan uca hizmet veriyoruz. Bitay olarak BITAY Coin'in de aralarında olduğu yenilikçi ürün ve çözümlerimizle ekosistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Dev Adım: BitMart Heyecanı Sürüyor!

Yaşanılan halka arz işlemlerinin ardından akıllara gelen bir başka gelişme ise geçtiğimiz hafta duyurulan BitMart hamlesiydi! 3 milyar doları aşan işlem hacmiyle dünyanın sayılı borsalarından biri olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri merkezli BitMart, yılın üçüncü çeyreğinde Bitay'ı listelemeye hazırlanıyor. Dünyanın ilk on borsasından biri olarak gösterilen ve Bitay için dev bir atılım olarak adlandırılan bu gelişme, kripto borsalar tarafında da dikkat çekiyor. Bitay Coin'in BitMart listelerinde yer alacak olması hakkında geçtiğimiz hafta konuşan Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, atılan bu dev adımın önemine dikkat çekmişti. Niyazi Yılmaz, dev gelişme ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Bitay olarak dünyanın kabul görmüş borsalarından BitMart'ta, BITAY Coin'in listelenecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kısa süre önce Avrupa'da Estonya, Asya'da ise Hindistan'da faaliyete geçtik. Şimdi de BITAY Coin'i dünyanın en büyük 10 kripto varlık borsasından biri olan BitMart'ta listeleyeceğiz. Ülkemizde BITAY Coin'in ön satış sürecinden itibaren kripto varlık yatırımcılarımızdan büyük ilgi gördük ve görmeye devam ediyoruz. BitMart'ta da BITAY Coin ile önemli bir başarı yakalayacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Türkiye'nin en yüksek hacimli beş borsasından biri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekosistemimizi yenilikçi ürünlerle daha da güçlendirmeyi, ülkemizde ve dünyada istikrarlı büyümemizi hız kesmeden sürdüreceğiz.''

Peki bunca yenilik ve gelişmeyi yerli kripto borsasında görmemizi sağlayan Bitay'ın arkasında kim olduğunu merak ediyor musunuz?

Bitay Coin Kime Ait? Bitay Coin Güvenilir Mi?

Yaşanılan ivmeli görüntüye ve yükselişe rağmen kamuoyu tarafından yaratılan büyük bir tabunun cevapları ise her şeyden daha önemli bir hal alıyor. Son dönemlerde kripto piyasalarda yaşanılan düşüşün ardından tekrar filizlenen güvensizlik algısı ise Bitay çerçevesinde hayatımıza dahil olduğu ilk andan itibaren farklı bir görüntü çiziyor. Özellikle ülkemiz sınırları içerisinde global borsa işlemlerine öncülük eden Bitay ve şu an aktif olarak pazarda yer alan Bitay Coin temelinde birçok coin ve kurumun aksine güven ilkesi taşıdığını ifade etmekte. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği'nin yanı sıra Teknopark'ta araştırma-geliştirme projesi olarak ilk tohumlarını atan Bitay Teknoloji, yukarıda da açıklamalarına yer verdiğimiz Niyazi Yılmaz'a aittir. Hem global borsaları Türkiye'ye taşıyan hem de Türkiye'den global borsalara taşınan ilk coine imza atan Bitay, kamuoyu tarafında oluşan tüm güvensizlik algısını ortadan kaldırmayı attığı yenilikçi adımlarla sağlamaktadır.