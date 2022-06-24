Bitay Coin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son dönemlerde piyasalarda yaşanan büyük düşüşe rağmen yerli kripto borsası Bitay, çıkarttığı Bitay Coin ile birlikte yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bitay coin geçtiğimiz ay piyasaya sürülmesi kripto piyasasnın düşüş yaptığı bir döneme denk gelmesi ile birlikte ilk başlarda yatırımcıları bir miktar korkutmuş olabilir. Fakat ilginin yoğunluğu nedeniyle ve kazanç seviyeleri ile birlikte Bitay Coin piyasanın ciddi değer kaybettiği bir dönem için bile mükkemele yakın bir getiri sağladı. Bu getiriler daha fazla yatırımcının Bitay Coin'e yönlenmesine neden oldu. Şimdilerde ise Bitay Coin ile ilgili olarak gelecekte Bitay Coin yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların en çok sorduğu sorulara yanıt vereceğiz.

Bitay Coin Hangi Blok Zinciri Üzerinde Üretilmekte?

Henüz Avalanche (AVAX) blok zincirinde işlem görmeye devam eden Bitay Coin, yakın gelecekte kendi ağını üretecek ve bu ağ değişimi ile birlikte kendi blok zinciri üzerinde işlemlerine devam edecektir.

Bitay Coin Almak İçin Ne Yapılmalı?

Halihazırda yeni bir kripto para birimi olması ve sürdürebilirliği en üst düzeyde kalması için sadece USDT paritesi üzerinde işleme konu olan Bitay Coin, Bitay.com üzerinden TL yüklemesi yaptıktan sonra cüzdanınızdaki TL varlıkları USDT cinsine çevirip Bitay Coin işlemlerine başlayabilirsiniz.

Bitay Coin'in Ne Kadar Arzı Var?

BITAY Coin'in toplam arzı 10.000.000.000 adettir. Ön satış fırsatı için kullanıcılarına sundukları arz adeti; Teklif 1 için 160.000.000, Teklif 2 için 40.000.000 adetti. Teklif 1 içerisinde 0.01 USDT'den satışa sunulan Bitay Coin, 10 ay boyunca kilitli kalacak ve kilit açılma periyodu aylık olarak belirlenmiştir. İlk kilit açma tarihi ise 15 Ağustos 2022 olarak belirlenmiştir. Teklif 2 ise, 2 aylık bir kilitli kalma istiyor ve tıpkı teklif 1 gibi aylık olarak kilit açılma periyodu bulunmakta. Fakat Teklif 2 için ilk kilit açma tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

Bitay Coin komisyon oranlarında piyasanın en düşük komisyon oranlarından birine sahip olmasının yatırımcıların ve traderların en uğrak noktalarından biri olduğu görülmekte. Bununla birlikte Bitay Coin'de piyasanın değer kaybettiği bir dönemde arz olmasına rağmen yatırımcılarına ciddi kârlar elde ettirmesi Türk kripto yatırımcılarının ilgisini bir hayli çekti. Bununla da yetinmeyen Bitay, Bitay Coin'i BitMart'da da satışa sunacağını böylece global piyasanın da kapılarını hızlıca açacağını dile getirdi. Bu listelenme bile Bitay Coin'e güvenen borsa sayısının şimdiden artış gösterdiğini ispat etmektedir.

Son olarak sistem tıpkı dünyanın en büyük kripto borsasının yaptığı bir stili de hayata geçirmeye karar verdiğini duyurdu. Nedir bu sistem? Örneğin Bitay Borsası'nda işlem yaptınız ve küsüratlı miktarlar hesabınızda kaldı. Diğer borsalarda bu küsüratlar uzun süreler birikip belki de hatrı sayılır bir paraya karşılık gelecek kadar yükseliş gösterebiliyor. Fakat Bitay, borsa içerisinde kalan küsüratlı bakiyelerinizin tamamını Bitay Coin'e çevirme imkanı sunuyor. Bununla birlikte süreç içerisinde artan veya küsüratlı işlemlerinizle bile Bitay Coin elde edebileceksiniz.

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