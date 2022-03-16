Bitay borsası güvenilir mi? Bitay söylendiği gibi devlet onaylı mı?

Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından birisi olan Bitay, Türkiye'den binlerce yatırımcıyı bünyesinde bulundurmaya devam ediyor.

Bitay Güvenilir mi?

Kripto yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi de genellikle olan söz konusu borsaların güvenilir olup olmadığı... Bitay borsalarının güvenilirliği konusunda da benzer soruların çok fazla sorulduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Bitay güvenilir mi?

Bitay nedir?

Türkiye'de kripto paralara olan ilgi son 2 yılda devasa oranda artmış durumda. Öyle ki Son 2 yılda yaşanan bu ilgi ile birlikte nüfusa oranla Avrupa'nın en çok dünyada ise en çok işlem yapan ülkelerden birisi Türkiye. Bitay ise bu devasa artıştan önce 2018 yılında Teknopark İstanbul'da faaliyet hayatına başladı. Henüz genç bir firma olmasına karşılık kripto para piyasalarda ünü giderek artış gösteriyor. Bitay hızlı, güvenilir ve gelişen kripto dünyasında hizmet vermeyi amaçlayan güçlü bir yerli kripto borsası olarak hayatına devam ettiğini dile getiriyor.

Yakın geçmişte Müşteri deneyimindeki başarıları ile birlikte Şikayetvar'ın gerçekleştirdiği A.C.E Awards'da taçlandırıldı ve ödüle layık görüldü.

Bitay'ın avantajları nelerdir?

Bitay üzerinden kripto para ticaretinin gerçekleştirebileceği gibi NFT, izle&kazan, ve Bitay card ile birçok yeni özellikle yatırımcılara avantaj sağlamaya devam ettiği söyleniyor. Bitay'ın sitesinde yer alan bilgiye göre çok yakında Bitay Coin'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Bitay'a nasıl para yatırılır?

Öncelikle bir Bitay hesabına sahip olduktan sonra şahsi banka veya kredi kartınız ile birlikte Bitay'a TL cinsinden para yatırabilirsiniz. Daha sonra TL cinsinden yatırdığınız paralar ile yatırım yapmak istediğiniz coinin paritesinde satın alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bitay'dan nasıl para çekilir?

Bitay'dan para çekmek için Bitay hesabınızın içinde bulunan kripto paraları tekrardan TL cinsine çevirildikten sonra güvenlik protokolü gereği Bitay'da kayıtlı olan kişinin adına para çekilebilir.

Bitay'a nasıl üye olunur?

Mobil veya web sitesi üzerinden kısa sürede kayıt olabilirsiniz. Daha sonra gereken aktivasyon işleminden sonra işleme başlayabilirsiniz.

1 Bitay kaç lira?

Bitay tarafından üretilen bu kripto para bir ödül parası olarak kullanılıyor ve karşılığı 1 TL olarak belirlenmiştir.

Bitay devlet tarafından onaylı mı?

Bitay'ın kendi sitesinden alınan bu yazıya göre: 12 Mart 2014 tarihinde ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin aşağıda yer alan madde 37/1-f bendinde yer alan; “f) Bu Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetim, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna tutulması için yönetici şirketin onayı alınarak ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.” maddesine istinaden de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı destek sayesinde 3065 sayılı KDV Kanunu Geçici 20. Madde 1. fıkra kapsamında Vergi desteği de almaktadır. Ülkemizdeki Kripto Para alanında yaptığı Teknolojik yenlikler bakımından, novatif gücünü kullanarak, öncelikle ülke içinde ve sonrasında uluslararası platformlarda rekabet edilebilecek alt yapıyı oluşturmuş ve buna istinaden de AR-GE Projesi olmuştur. Bu gücünü Platform üzerinden 120 farklı dil desteği ve 117 farklı Ülkenin para birmini kullanıcılarına sunarak Uluslararası düzeyde rekabet edebileceğini ispat etmiştir. Kripto Para alanında geliştirdikleri kazanım konularında araştırma ve geliştirme faaliyetler yürütmekte olan Bitay Teknoloji tamamen %100 yerli ve Proje Kodu: TRK003 – Blockchan BSTB, 051529 Proje Kodu le Türkiye'deki devlet desteği almış ilk ve tek Kripto Para borsasıdır.

Bitay'ın resmi sitesinde yer alan bu yazı ise şöyle:

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