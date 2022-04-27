DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Amerika bir doberman gibidir, çok parası olan metodik bir katildir'
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Erdoğan'dan talimat
Elon Musk'tan kafa karıştıran paylaşım
Rapçi BETA nereye defnedildi? Berk Bayındır nereye defnedildi? Rapçi BETA cenaze töreni | Berk Bayındır ölüm nedeni
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
DEVA Partisi Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? DEVA Partisi ittifaktan ayrıldı mı? 6'lı masadan DEVA Partisi çıktı mı? DEVA Partisi'nin adayı kim olacak?
Rusya: 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız
Macron'a domatesli saldırı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
DEVA Partisi'nin seçim kararı sonrası CHP'den ilk açıklama
Twitter'da neler değişecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı?
Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 liraya yükseldi
1 Mayıs Arife günü İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? Arefe İzmir toplu taşıma indirimli mi? İzmir'de otobüs, metro 1 Mayıs Arife günü bedava mı, ücretli mi?
Kremlin'den Avrupa ülkelerine 'Ruble ile ödeme' uyarısı
Kerem Ali Gürel: “Yüz Tipine Göre Saç Kesimi Yapılmalı”

TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti

Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador’dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke oldu

2 Saat Önce
2022-04-27 14:33:33
Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti

Bitcoin (BTC), artan küresel kabul görmeye devam ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko'nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve Bitcoin'i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edilmesi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dijital altyapısının dönüştürülmesinin önünü açacak. Ayrıca, projenin uygulanması için gerekli olan blok zinciri teknolojisi inovasyonunun uygulanmasına büyük bir itici güç sağlayacak.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Bitcoin 7 Eylül 2021'de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Artan ekonomik baskıyla karşı karşıya kalan ülkeler, Bitcoin ve kripto para birimlerini ekonomik borçlarından kurtarmanın bir yolu olarak görüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş