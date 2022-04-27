Bir ülke daha Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etti

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Bitcoin ödeme aracı olarak kabul edildi. Orta Afrika Cumhuriyeti, El Salvador’dan sonra Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden ikinci ülke oldu

Bitcoin (BTC), artan küresel kabul görmeye devam ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kripto para birimi Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edildiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dijital Ekonomi ve Telekomünikasyon Bakanı Gourna Zacko'nın Ulusal Meclise sunduğu kripto para borsası ve Bitcoin'i para birimi olarak kabul eden yasa teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni yasaya göre, ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek.

Bitcoin'in ödeme aracı olarak kabul edilmesi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dijital altyapısının dönüştürülmesinin önünü açacak. Ayrıca, projenin uygulanması için gerekli olan blok zinciri teknolojisi inovasyonunun uygulanmasına büyük bir itici güç sağlayacak.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Bitcoin 7 Eylül 2021'de yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Artan ekonomik baskıyla karşı karşıya kalan ülkeler, Bitcoin ve kripto para birimlerini ekonomik borçlarından kurtarmanın bir yolu olarak görüyor. .