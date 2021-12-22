Binance ve Dubai’den büyük iş birliği

Dubai’nin yakın gelecekte kuracağı ve dünyanın en önemli kripto para merkezi haline gelmesi planlanan yeni platformu için Binance tecrübe paylaşımı yaparak katkı sağlayacak

Dubai emirliğinin yakın dönemde blok zinciri projelerine ev sahipliği yapacak, kara para aklama ve terörün finansmanını engelleyecek çözümler üretecek bir kripto para merkezi kuracağını açıklaması büyük yankı uyandırdı. Binance de bu devrimde rol almak istiyor.

Dubai Ticaret Merkezi Otoritesi dün yaptığı açıklamada dijital varlıklar için bir merkez kuracağını ve regülasyonunu da bizzat kendisinin yapacağını belirtmişti. Kripto para borsası Binance de bu projenin içerisinde yer alacak.

Yapılan anlaşma ile Binance bu dijital varlık dünyasının kurulmasında ve uzun dönemli ekonomik büyüme oluşturmasında yardımcı olacak. Özellikle global düzenleyici kurumlar ile iş birliği yapılması ve lisans alınması konusunda tecrübesini ortaya koyacak. Binance hazırlanan dijital varlık projesinin global ekonominin büyümesine de önemli katkı yapacağını belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.