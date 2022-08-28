Binance Nedir? Binance Para Çekme İşlemi Nasıl Yapılır?

Binance nedir? Bnb (Bnb) Fiyatı ne? Binance ve TrBinance ’in Farkları neler? Kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan kripto para borsası olan Binance aynı zamanda Dünyanın en büyük kripto para borsasıdır. Binance hakkında kripto para yatırımcıları arama motorunda Binance para çekme işleminin nasıl yapıldığını merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında ayrıntılara değineceğiz. İşte ayrıntılar.

Binance Nedir?

Binance, dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para alım satım platformu olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte araştırmalara göre 9 Haziran 2021 tarihinde Binance üzerinde yapılan işlemlerin hacmi 29,833,629,737 (29 milyar 833 milyon) dolar olarak kayıtlara geçti.

Binance ve TrBinance 'in Farkı Nedir?

Binance 'in tüm dünyaya hizmet etmekte TrBinance ise sadece Türkiye'ye hizmet etmekte. Binance Global'de yer alan birçok kripto para birimi TrBinance'de yer almamaktadır. Binance 'de kaldıraçlı işlemlere izin verilirken, TrBinance'de bu özellik açık değil.

Binance ‘den Para Çekme İşlemi

Binance ‘den para çekmek için ilk önce yapmanız gereken şey Binance ‘den TrBinance'e kripto para transferi yapmaktır. Kısaca bir cüzdandan diğer cüzdana transfer yapmanız gerekiyor.

Bnb (Bnb) Fiyatı

BNB bugünkü fiyatı ₺5,085.31 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺16,354,818,639 TRY olarak hesaplanmıştır. .