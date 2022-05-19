Binance, 53 kripto para biriminde işlemleri geçici olarak durduracak

Binance, yarın geniş kapsamlı bir cüzdan bakım çalışması yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 09:00'da başlayıp 12:00'ye kadar devam edecek süreçte tam 53 kripto para biriminde çekim işlemi yapılamayacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli bir duyuru yayınladı. Borsa yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamalarda, tam 53 ağda bakım işlemi yapılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre 19 Mayıs'ta (yarın) yapılacak bakım çalışması kapsamında cüzdanlardan çekim işlemleri de askıya alınacak. Eğer Binance'teki cüzdanlardan çekim yapma gibi bir düşünceniz varsa, bunu ya şimdiden ya da bakımdan sonra yapmanız gerekiyor.

Binance tarafından yapılan açıklamalara göre bakım çalışması, yarın saat 09:00'da başlayacak. Ekibin bakım için öngördüğü süre ise 3 saat. Yani söz konusu çalışmalar 12:00'ye kadar devam edecek. İşte bu süreçte Binance'teki cüzdanlardan para çekmek mümkün olmayacak. Binance, çekim işlemlerinin bakım çalışmasından sonra yeniden açılacağını söyledi.

Bakım çalışması hangi cüzdanları kapsıyor?

Binance, bakıma alınacak olan cüzdanları tek tek açıkladı. Şirketin açıklamasına göre aşağıdaki ağlar, yarın bir süreliğine çekim işlemleri için kullanılamayacak:

Ambrosus Network (AMB)

Cosmos Network (ATOM)

AVAX C-Chain Network (AVAXC)

BNB Chain (BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain)

Bitcoin Network (BTC)

CELO Network (CELO)

Chiliz Chain (CHZ)

Cortex Network (CTXC)

Dash Network (DASH)

Doge Network (DOGE)

Polkadot Network (DOT)

Ethereum Classic Network (ETC)

Ethereum Network (ETH)

EOS Network (EOS)

Fetch.AI Network (FET)

Fantom Network (FTM)

GoChain Network (GO)

Klaytn Network (KLAY)

Kusama Network (KSM)

Litecoin Network (LTC)

Terra Network (LUNA)

Moonriver Network (MOVR)

Neo N3 Mainnet (NEO3)

Polygon Network (MATIC)

POA Network (POA)

Ripple (XRP)

Ronin Network (RON)

Secret Network (SCRT)

Songbird Network (SGB)

Stellar Network (XLM)

Theta Network (THETA)

TomoChain Network (TOMO)

Tron Network (TRX)

VeChain Network (VET)

Wanchain Network (WAN)

WAX Network (WAX)

Walton Network (WTC)

Edgeware Network (EDG)

Parallel Finance Network (PARA)

Kadena Network (KDA)

Astar Network (ASTR)

CertiK Network (CTK)

Lisk Network (LSK)

Bitcoin Cash Network (BCH)

Ravencoin Network (RVN)

eCash Network (XEC)

Zcash Network (ZEC)

Moonbeam Network (GLMR)

Kava Network (KAVA)

Arbitrum One Network (ARBITRUM)

Injective Protocol Network (INJ)

Reef Network (REEF)

REI Network (REI)

Kaynak: Webtekno.com .