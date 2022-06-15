Bill Gates'ten çok konuşulacak kripto para yorumu

Amerikalı ünlü yatırımcı Bill Gates, yeni röportajında pek çok konuya değindi. Bu konuların başında ise bir türlü sevemediği kripto paralar, NFT'ler ve iklim krizi vardı. İşte Gates'in çok konuşulacak açıklamaları...

Bill Gates ile özel bir röportaj yapan TechCrunch, 2021 tarihli “Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır” kitabının yayınlanmasından bu yana iklim değişikliğini azaltma konusundaki ilerlememizin güncel bir değerlendirmesini içeren geniş kapsamlı bir makaleye imza attı.

COVID-19 salgınına da değinilen konuşmada Gates, iklim felaketini önlemek için gereken değişikliklerin, yakın bir salgını hızlı bir şekilde çözmek için gereken adımlardan ölçek ve kapsam bakımından çok daha büyük olduğunu belirtti.

Gates, salgına karşı ABD'den çok daha az kaynağa sahip olan ülkelerin nasıl örnek teşkil eden bir şekilde salgınla mücadele ettiğine işaret ederek, iklim değişikliğine karşı sosyal eylem konusunda iyimserliğini bir kez daha vurguladı. Ayrıca, son yeşil teknoloji patlamasının sonu olan 2015'ten bu yana kaydettiğimiz büyük ilerlemeden de bahsederek özellikle, yetenek ve becerinin, örneğin bankacılık sektöründe getirileri en üst düzeye çıkarmak gibi şeylere girmek yerine laboratuvarda gerçek çözümler geliştirmeye doğru ilerlediğini gören “zeka değişimi” gibi örneklere değindi.

Şu anda ekonomik koşulların “hayatında görmediği kadar hızlı” değiştiğini de söyleyen Gates, bu yüzden sermayenin nereye kayacağı konusunda bariz bir belirsizlik olduğuna dikkat çekti.

İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için yapılması gereken yenilikler hakkında düşünceleri sorulduğunda ise Gates, Afrika gibi bölgeler de dahil olmak üzere ucuz maliyetli kaçınma eylemlerinin ölçeklenebileceği ve en fazla etkiye sahip olacağı yerlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Bill Gates ve kripto varlıklar

Konu kripto varlıklara ve NFT'lere geldiğinde Gates, yeterli sayıda yatırımcı olduğunda aşırı değerli varlıkların fiyatının artacağı fikrine atıfta bulunarak bu varlıkları "büyük aptal teorisine dayanan bir şey" olarak nitelendirdi. Gates, çok abartılan Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna da atıfta bulunarak, "maymunların pahalı dijital görüntülerinin dünyayı iyileştireceğini" söyleyerek adeta dalga geçti. Gates sözlerini, "ben bu işin içinde yokum" diyerek tamamladı.

Kaynak:chip.com.tr

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