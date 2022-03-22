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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Baykar'dan ‘sahte kripto para’ açıklaması

Baykar'dan ‘sahte kripto para’ açıklaması

Baykar, Twitter hesabından, firmalarının isim haklarını kullanarak oluşturulan ve kendilerine ait olmayan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarındaki girişimlere ilişkin açıklama yayımladı.

55 Dakika Önce
2022-03-22 16:33:35
Baykar'dan ‘sahte kripto para’ açıklaması

Paylaşımda, firmalarının ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdikleri iHA sistemleri ve firma yöneticileri adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında, Baykar tarafınca yapılan herhangi bir girişimin bulunmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İnternette 'www.bayraktartb2.com' adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı isim kullanılarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir. Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." .

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