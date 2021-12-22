Bakkt, Manasquan Bank Müşterilerine kripto hizmeti sunacak

Bakkt Holdings ve Manasquan Bank müşterilerine kripto para birimi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte haberin detayları.

New Jersey merkezli Manasquan Bank, Bakkt Holdings'in sunduğu programa katılacak. Programın etkili olması durumunda finans kurumu, müşterilerinin kripto para birimlerini almasına, satmasına yada elde tutmasına olanak sağlamayı amaçlıyor. Yakın tarihli bir basın açıklamasında, Bakkt Holdings projesinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlatılacağı söylendi. Başlangıç olarak platform, kripto para birimlerinin yalnızca Manasquan Bank'ın perakende müşterilerine kabul ettirmek için giriş noktası sağlayacak. Erken benimseme programı yürürlüğe girdiğinde, kullanıcılar bankanın mobil uygulaması aracılığıyla BTC ve alternatif tokenler satın alabilecek, hesaplarına tutabilecek ve satabilecekler.

Bakkt Holdings Gelir Müdürü Sheela Zemlin, firmasının Manasquan Bank müşterilerine sunduğu fırsatı inanılmaz olarak nitelendirdi. Kripto para birimlerinin, insanların yeni değer yaratmaya katılabilecekleri ve dijital varlıkları değiş tokuş edebilecekleri web3 ekonomisinin merkezi olacağını söyledi.

Sheela Zemlin konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Bakkt, bu gelişen ekonomiye yenilikçi yollar sunmaktan gurur duyuyor. Tüketicinin güvenilir yerel bankalarıyla olan ilişkisinin bir uzantısı olarak kripto para satın alma ve tutma yolunu mümkün kılıyor.”

Manasquan Bank CEO'su James Vacarro, şirketinin büyümesi ve müşterilerin dijital finans dünyasına katılım sağlaması için yeni özellikler sunmaya odaklandığını söyledi. Bakkt Holdings ile işbirliğinin, müşterilerin kripto para birimi alanına girmenin yollarını aradığı bir zamanda geldiğini belirtti.

Bakkt Holdings önde gelen dijital varlık platformları arasında yer alıyor. Firma iki ay önce Coinbase gibi şirketlere katıldı. Hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) listeledi. BKKT ve BKKT WS borsa sembolleri altında işlem görmeye başladı.

BAKKT,GOOGLE VE MASTERCARD İLE ORTAK KURDU

Bakkt, Ekim ayının başında Google ile işbirliği yaparak kripto para ödeme seçeneklerini genişletti. Girişim, kullanıcıların Bakkt Visa banka kartlarını eklemelerini ve Google Pay tarafından kabul edilen her yerde dijital varlıklar aracılığıyla işlem yapmalarını sağladı. Kripto şirketi, hizmetlerini önde gelen ABD perakendecilerine ve tüccarlarına pazarlamak için bulut sağlayıcısı olarak Google Could‘u kullanacak. Mastercard'ın dijital varlıkları birçok ürüne entegre etme planının ortaya çıkmasının ardından, Bakkt Mastercard ile işbirliği yaptı. Aynı zamanda, kripto para sağlayıcısı Fiserv ile ortaklık kurdu.

Ortaklık haberlerinin Bakkt'ın hisse senedi fiyatları üzerinde çarpıcı bir etkisi oldu. 11.5 dolardan günlük en yüksek 42.5 dolara yükseldi ve bu da tek bir işlem gününde yüzde 270'lik bir artışı temsil etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.