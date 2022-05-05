Axie Infinity, Ethereum Classic ve Cosmos: En çok kazandıran altcoinler!

Günlük kripto çizelgelerine bakıldığında neşe var: Piyasanın büyük bir kısmı kâr yazmaya devam ediyor. En çok kazandıran altcoinler şimdi TimeTurk'de.

ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz artırımı mı yoksa kripto piyasasındaki olumlu havanın tamamen farklı bir nedeni mi var onu göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var: Birçok yatırımcı 5 Mayıs'ta portföylerine baktıklarında bir yük almak niyetinde gibi görünüyor. Bitcoin (BTC) neredeyse yüzde 2 artarken, Ethereum (ETH) günlük bazda yüzde 3,2 kazanç sağlayabilir. Bu arada BNB yüzde 2,7 değer kazanırken, Cardano (ADA) coin fiyatı ise haberin yapıldığı saatlerde yüzde 16 kâr oranından geri saymaya başlamış durumda...

Bununla birlikte, en büyük aykırı değerler diğer altcoinlerdir: Axie Infinity (AXS), Ethereum Classic (ETC) ve Cosmos (ATOM), ilk 50 kripto para birimi arasında günlük kazananların sıralamasında başı çekiyor.

Axie Infinity (AXS) fiyatı değer kazanıyor

Daha dün, blockchain oyunu The Sandbox'ın (SAND) tokeninin piyasadaki kasvetli havaya meydan okuduğu gözle görülür seviyelerdeydi. Ancak bugün, AXS fiyatı, şu anda yüzde 14.19 ile günlük kazanca sahip. Bu, Metaverse oyununun Mart ayı sonlarında Axie ağı Ronin'den 600 milyon doların üzerinde para çalan Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un saldırısının neden olduğu şoktan bir nebze olsun kurtulmasını sağlıyor.

Ethereum Classic (ETC) fiyatı: ETH hard forku geri mi dönüyor?

Ethereum hard forku şu anda yüzde 12.53'lük bir fiyat artışı bildiriyor ve piyasa kapitalizasyonunu 4.243 milyar dolara çıkarıyor. ETC şu anda 31.83 dolardan işlem görüyor. Bu, Ethereum Classic'in neredeyse bir yıl önce, 6 Mayıs 2021'de 167.09 dolar olarak belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala çok uzakta olduğu anlamına geliyor. Bu arada Ethereum Classic, açık kaynaklı merkezi olmayan iş modelleri Build base Ethereum başlatmak için otonom bir kitle fonlaması organizasyonu olan DAO'dan 50 milyon dolarlık ether elde eden bir hack'e yanıt olarak orijinal olarak geliştirilen bir Ethereum hard fork'udur.

Cosmos Hub (ATOM) coin: Altcoin çift haneli büyüyor

Cosmos ağı, platformun kendi token ATOM'u ile blok zincirler arasında birlikte çalışabilirliği sağlamak istiyor. Altcoin son 24 saatte yüzde 10.86 arttığı ve şu anda 19.84 dolardan işlem gördüğü için iyi gidiyor denebilir. Cosmos, tüm zamanların en yüksek seviyesini bu yılın Ocak ayında 44,45 dolar ile gösterdi. Yani hala iyileştirme için yer var.

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